سونے کی قیمتوں میں بڑی کمی؛ عالمی اور مقامی مارکیٹوں میں سستا ہوگیا

کراچی:
سونے کی عالمی اور مقامی مارکیٹوں میں آج مسلسل چوتھے دن قیمتوں میں کمی ریکارڈ کی گئی۔
بین الاقوامی بلین مارکیٹ میں آج بدھ کے روز فی اونس سونے کی قیمت مزید 47ڈالر کی کمی سے 4ہزار 78 ڈالر کی سطح پر آنے کے باعث مقامی صرافہ مارکیٹوں میں بھی کاروباری ہفتے کے تیسرے دن فی تولہ سونے کی قیمت 4ہزار 700روپے کی کمی سے 4لاکھ 30ہزار 236 روپے کی سطح پر آگئی ۔
اسی طرح مقامی سطح پر فی 10 گرام سونے کی قیمت 4ہزار 29روپے کی کمی سے 3لاکھ 68ہزار 858روپے ہو گئی۔
عالمی مارکیٹ میں فی اونس چاندی کی قیمت 1ڈالر 38سینٹس کی کمی سے 59ڈالر 42سینٹس کی سطح پر آگئی، جس کے نتیجے میں مقامی صرافہ مارکیٹوں میں بھی فی تولہ چاندی کی قیمت بھی 138روپے کی کمی سے 6ہزار 421روپے اور فی 10 گرام چاندی کی قیمت بھی 119روپے کی کمی سے 5ہزار 504روپے کی سطح پر آگئی۔