سونے کی قیمتوں میں بڑی کمی؛ عالمی اور مقامی مارکیٹوں میں سستا ہوگیا

سونا عالمی مارکیٹ میں 47 ڈالر فی اونس اور مقامی سطح پر 4700 روپے فی تولہ سستا ہوا

اسٹاف رپورٹر July 08, 2026
facebook whatsup
کراچی:

سونے کی عالمی اور مقامی مارکیٹوں میں آج مسلسل چوتھے دن قیمتوں میں کمی ریکارڈ کی گئی۔

بین الاقوامی بلین مارکیٹ میں آج بدھ کے روز فی اونس سونے کی قیمت مزید 47ڈالر کی کمی سے 4ہزار 78 ڈالر کی سطح پر آنے کے باعث مقامی صرافہ مارکیٹوں میں بھی کاروباری ہفتے کے تیسرے دن فی تولہ سونے کی قیمت 4ہزار 700روپے کی کمی سے 4لاکھ 30ہزار 236 روپے کی سطح پر آگئی ۔

اسی طرح مقامی سطح پر فی 10 گرام سونے کی قیمت 4ہزار 29روپے کی کمی سے 3لاکھ 68ہزار 858روپے ہو گئی۔

عالمی مارکیٹ میں فی اونس چاندی کی قیمت 1ڈالر 38سینٹس کی کمی سے 59ڈالر 42سینٹس کی سطح پر آگئی، جس کے نتیجے میں مقامی صرافہ مارکیٹوں میں بھی فی تولہ چاندی کی قیمت بھی 138روپے کی کمی سے 6ہزار 421روپے اور فی 10 گرام چاندی کی قیمت بھی 119روپے کی کمی سے 5ہزار 504روپے کی سطح پر آگئی۔
facebook whatsup

متعلقہ

Express News

پاکستان پر قرضوں کا بوجھ بڑھ گیا، ایک سال میں 5 ہزار 904 ارب کا اضافہ

Express News

حکومت کی جانب سے تاجروں کی فکسڈ ٹیکس اسکیم میں رجسٹریشن کیلئے ایپ تیار

Express News

حکومت کا پیٹرول پر80 روپے لیوی وصول کرنے کا اعتراف

Express News

سیکڑوں اشیائے ضروریہ پر خوردہ قیمت اور سیلز ٹیکس واضح درج کرنا لازمی قرار

Express News

سونے کی عالمی اور مقامی مارکیٹوں میں قیمت کم ہو گئی

Express News

پاکستان اور کینیا کے درمیان باہمی تجارت کا حجم 1 ارب 2 کروڑ ڈالر سے تجاوز کرگیا

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو