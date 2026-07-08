کراچی میں 6 سالہ بچہ کنویں میں گر کر جاں بحق

ریسکیو 1122 کے رضاکاروں نے بچے کو بے ہوشی کی حالت میں نکالا جو بعد میں دم توڑ گیا

شاہ میر خان July 08, 2026
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شہر قائد کے علاقے گارڈن میں 6 سالہ بچہ خشک کنویں میں گرکر جاں بحق ہوگیا۔

تفصیلات کے مطابق گارڈن کے علاقے گھانس منڈی حنیفہ مسجد والی گلی میں 6 سالہ بچہ قدیم، خشک اور کنویں میں گرا جس کی اطلاع پر ریسکیو 1122 کے رضاکار امدادی کارروائیوں کیلیے پہنچے۔

امدادی کارکنوں نے بچے کو بے ہوشی کی حالت میں کنویں سے نکالا، جس کی شناخت 6 سالہ خالد جنید کے نام سے ہوئی۔

بچے کو ریسکیو کے بعد طبی امداد کیلیے اسپتال منتقل کیا جارہا تھا کہ وہ دم توڑ گیا اور ڈاکٹرز نے بھی موت کی تصدیق کی۔

علاقہ مکینوں کے مطابق خالد مدرسے سے واپس آرہا تھا اور اس دوران وہ کنویں میں گر گیا۔ بچے کی ناگہانی موت کی خبر اہل خانہ پر غم کا پہاڑ بن کر ٹوٹی جبکہ علاقے کی فضا سوگوار ہوگئی۔

 
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