خامنہ ای کا جسد خاکی روضۂ امام حسین پہنچا دیا گیا؛ نماز جنازہ ادا

شہید خامنہ ای کا نماز جنازہ کل 8 جولائی کو ایران واپس لاکر مشہد میں امام رضا کے مزار میں سپرد خاک کیا جائے گا

ویب ڈیسک July 08, 2026
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ایران کے شہید سپریم لیڈر آیت اللہ سید علی خامنہ ای کا جسد خاکی آج عراق کے شہروں نجف کے بعد کربلا حضرت امام حسینؑ کے روضے پر پہنچا دیا گیا جہاں لاکھوں سوگوار غم منا رہے ہیں۔

ایرانی میڈیا کے مطابق اس سے قبل شہید خامنہ ای کے جسد خاکی کو نجف شہر لایا گیا اور جلوس کی شکل میں حضرت علی کے روضے پر لایا گیا جہاں لاکھوں سوگواروں نے نماز جنازہ ادا کیی تھی۔

کربلا میں روضہ امام حسین کے مزار پر بھی نماز جنازہ ادا ہوئی، فاتحہ پڑھی گئی، نوحہ اور مرثیہ خوانی بھی ہوئی اور رات بھر یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ لاکھوں عراقی شہید رہبرمعظم کی میت کے دیدار کے لیے آرہے ہیں۔

عراقی شہروں نجف اور کربلا میں ہونے والی شہید خامنہ ای کی نماز جنازہ اور جلوس میں ایرانی صدر مسعود پزیشکیان، عراقی وزیر اعظم اور دیگر اعلیٰ حکام بھی شریک ہوئے جب کہ عزاداروں نے ایران اور عراق کے پرچم اٹھا رکھے تھے۔

سرکاری شیڈول کے مطابق کل بروز جمعرات شہید خامنہ ای کے جسد خاکی کو ایران واپس لایا جائے گا اور ان کے آبائی شہر مشہد میں روضۂ امام رضاؑ کے احاطے میں تدفین کی جائے گی۔

واضح رہے کہ 28 فروری کو امریکی اور اسرائیلی حملے آیت اللہ خامنہ ای اپنے خاندان کے چند افراد اور عسکری قیادت سمیت شہید ہوگئے تھے لیکن تجہیز و تکفین اس وقت نہیں کی گئی تھی۔

 

 
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