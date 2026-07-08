اٹلی کا امریکا کو ایران پر حملوں کیلیے اڈے دینے سے انکار؛ ٹرمپ میلونی سے پھر ناراض

مارچ میں بھی اٹلی نے امریکا کو سسلی میں واقع سیگونیلا ایئر بیس استعمال کرنے کی اجازت دینے سے انکار کر دیا تھا

ویب ڈیسک July 08, 2026
facebook whatsup

امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ایران کے خلاف سخت پالیسی کے باوجود اٹلی کی وزیر اعظم جارجیا میلونی نے واضح کر دیا ہے کہ ان کا ملک ایران کے خلاف کسی بھی فوجی کارروائی میں حصہ نہیں لے گا۔

عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق اس دوٹوک بات کا اظہار اطالوی وزیراعظم نے نیٹو اجلاس میں کیا۔ جارجیا میلونی نے اٹلی کی سرزمین کو کسی حملے کے لیے دینے سے انکار کردیا۔

اطالوی وزیراعظم جارجیا میلونی نے کہا کہ ایران سے متعلق بحران کے آغاز سے ہی اٹلی کی پالیسی واضح رہی ہے اور اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے۔

ان کا مزید کہنا تھا کہ ہم سفارتی حل کو ترجیح دیتے ہیں اور ایران کے خلاف حملوں میں شامل ہونے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتے۔

جارجیا میلونی نے کہا کہ ہم نے تنازع کے آغاز ہی سے اپنا مؤقف واضح رکھا ہے اٹلی ایران پر حملوں میں حصہ نہیں لے گا۔

خیال رہے کہ میلونی اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے درمیان کئی بین الاقوامی معاملات پر قریبی ہم آہنگی دیکھی جاتی ہے تاہم ایران کے معاملے پر اٹلی نے ایک مرتبہ پھر اپنی خودمختار خارجہ پالیسی کو ترجیح دی۔

اس سے قبل مارچ میں بھی اٹلی نے امریکا کو مشرق وسطیٰ جانے والے فوجی طیاروں کے لیے سسلی میں واقع سیگونیلا ایئر بیس استعمال کرنے کی اجازت دینے سے انکار کر دیا تھا۔

اس فیصلے کو بھی اٹلی کی اسی پالیسی کا تسلسل قرار دیا گیا تھا کہ وہ ایران کے خلاف براہِ راست فوجی کارروائی کا حصہ نہیں بنے گا۔

 

 
facebook whatsup

متعلقہ

Express News

امریکا کو نیا جھٹکا؟ ایران نے بوشہر میں جدید امریکی ڈرون گرانے کا دعویٰ کر دیا

Express News

نجف میں شہید علی خامنہ ای کی آخری رسومات جاری، جلوس کربلا روانہ ہوگا

Express News

نیٹو امریکا کی حمایت میں میدان میں آگیا، ایران پر نئے حملوں کو ’ضروری اقدام‘ قرار دے دیا

Express News

امریکی صدر ٹرمپ نے بندر عباس پر حملوں کی ویڈیو سوشل میڈیا پر شیئر کر دی

Express News

افغانستان میں روزگار کی شدید کمی سے 74 فیصد عوام فاقہ کشی پر مجبور

Express News

امریکا کے ایران پر نئے حملوں کے بعد ڈالر مضبوط، عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں بھی اضافہ

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو