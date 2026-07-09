گلاسگو کامن ویلتھ گیمز میں 36 رکنی دستہ پاکستان کی نمائندگی کرے گا

گلاسگو کامن ویلتھ گیمز میں پاکستان کا 36 رکنی دستہ حصہ لے گا۔
تفصیلات کے مطابق گلاسگو میں ہونے والے کامن ویلتھ گیمز میں پاکستانی ایتھلیٹس ایتھلیٹکس، باکسنگ، جمناسٹک، جوڈواور لان بال اور سوئمنگ میں شریک ہوں گے۔
گلاسگو گیمز 23 جولائی سے دو اگست تک شیڈول ہیں۔
کامن ویلیتھ گیمز کے لیے ایتھلیٹکس ٹیم میں فائقہ ریاض،آمنہ تبسم، نورین حسین، ارشد ندیم، محمد اختر،محمد اسماعیل اوریاسر سلطان شامل ہیں۔
ایتھلیٹکس ٹیم کے ساتھ فریال فاروق، اشرف علی ، سلمان بٹ کوچ ہوں گے۔ باکسنگ میں افضل خان، فاطمہ زہرا، مالیکہ زاہد، قدرت اللہ، سومامہ رحمان کا نام فائنل ہوا ہے۔
جمناسٹک میں شہزاد علی کے ساتھ خالد محمدود کوچ ہوں گے۔ لان بال میں مقصود وسیم خان، محمدایوب قریشی، کو منتخب کیاگی اہے۔
اس کے علاوہ تیراکی میں حمزہ آصف، حریم ملک، جہاں آرا نبی اوراحمد درانی پاکستان کیلیے میڈلز کے حصول کی جدوجہد کریں گے۔