مشہد میں تدفین سے قبل شہید سپریم لیڈر کی نماز جنازہ ادا کردی گئی

خامنہ ای کو 28 فروری کو امریکی و اسرائیلی حملے میں شہید کیا گیا تھا جبکہ تجہیز و تکفین کا آغاز 3 جولائی سے شروع ہوا

ویب ڈیسک July 09, 2026
facebook whatsup

تہران سے قم اور پھر عراق کے شہروں نجف اور کربلا میں زیارت کے بعد شہید آیت اللہ خامنہ ای کو دوبارہ ایران کے شہر مشہد لایا گیا جہاں انھیں سپرد خاک کیا گیا۔

ایرانی میڈیا کے مطابق شہید آیت اللہ علی خامنہ ای کی نماز جنازہ مشہد میں امام رضاؑ کے روضے کے احاطے میں ادا کی گئی جس میں لاکھوں سوگواروں نے شرکت کی اور اپنے محبوب لیڈر کے لیے دعائے مغفرت کی۔

نماز جنازہ کے بعد دل گرفتہ سوگواروں نے اشکبار آنکھوں کے ساتھے شہید سپریم لیڈر کے جسد خاکی کو پورے احترام و اعزاز سے سپرد خاک کیا۔ فضا دورد و سلام سے گونجتی رہی۔ سینہ کوبی اور آہ و بکا کے مناظر بھی دیکھنے کو ملے۔

اس موقع پر لاکھوں افراد موجود تھے جنھوں نے سرخ اور سیاہ پرچم تھامے ہوئے تھے۔امریکا اور صدر ٹرمپ سے قتل کا بدلہ لینے کے نعرے بھی لگائے گئے جب کہ اسرائیل و امریکا مردہ باد کے فلک شگاف نعرے بھی لگتے رہے۔

یاد رہے کہ شہید خامنہ ای کو 28 فروری کو امریکی و اسرائیلی حملے میں شہید کیا گیا تھا جب کہ تجہیز و تکفین کا آغاز جنگ بندی کے بعد 3 جولائی سے شروع ہوا تھا اور آج تدفین کردی گئی۔

امام رضاؑ کے روضے میں تدفین کی وصیت

آیت اللہ علی خامنہ نے اپنے مدفن کے طور پر امام رضا کے پہلو کا انتخاب کیا تھا چنانچہ اُن کی وصیت اور ورثا کی تجویز پر شہید سپریم لیڈر کو مشہد میں امام رضا کے مزار کے احاطے میں سپردخاک کیا گیا۔ 

غیر معمولی سکیورٹی انتظامات

سرکاری میڈیا کے مطابق تدفین کے موقع پر مشہد میں انتہائی سخت حفاظتی انتظامات کیے گئے ہیں۔ ایران کی فضائی حدود کے بعض حصوں میں عارضی پابندیاں عائد کی گئیں جبکہ سکیورٹی فورسز اور پاسدارانِ انقلاب کی بڑی نفری تعینات ہے۔

علاوہ ازیں آیت اللہ خامنہ ای کے تابوت کو عراق سے مشہد منتقل کرتے وقت ایک جنگی طیارے نے فضائی نگرانی اور حفاظتی حصار بھی فراہم کیا جس کی ویڈیو بھی جاری کی گئی۔

ایرانی امریکا کے تازہ فضائی حملوں کو خاطر میں نہ لائے

تدفین سے چند گھنٹے قبل امریکا کی جانب سے ایران میں ریلوے پلوں اور دیگر اہداف کو بھی نشانہ بنایا گیا ایسا پہلی بار تھا جب جنگ کے دوران شہری علاقوں پر حملے ہوئے۔

جس کے باعث تہران اور مشہد کے درمیان ٹرین سروس بھی متاثر ہوئی جب کہ ایرانی حکومت نے بھی امریکی حملوں کو تجہیز و تکفین کے عمل کو متاثر کرنے کی کوشش قرار دیتے ہوئے سخت مذمت کی۔

ایران میں سوگ کی فضا

ملک بھر میں سرکاری عمارتوں پر پرچم سرنگوں ہیں، مساجد اور مذہبی مراکز میں دعائیہ تقریبات جاری ہیں، جبکہ لاکھوں افراد سیاہ لباس پہن کر مشہد کی جانب روانہ ہوئے ہیں۔

ایرانی حکام کا کہنا ہے کہ یہ رسومات نہ صرف ایک قومی سوگ کی علامت ہیں بلکہ ایران کی سیاسی و مذہبی قیادت سے عوامی وابستگی کا اظہار بھی ہیں۔

واضح رہے کہ آیت اللہ خامنہ ای کی تجہیز و تکفین 3 جولائی سے شروع ہونے والی تعزیتی جلوسوں، نماز جنازہ اور تدفین میں 45 سے زائد ممالک کے سیاسی رہنماؤں اور نمائندوں کے علاوہ 90 سے زیادہ ممالک کے علماء، مذہبی شخصیات اور سائنس دانوں نے بھی شرکت کی۔

 
facebook whatsup

متعلقہ

Express News

وینزویلا کا زلزلے کے بعد تعمیر نو کیلئے منجمد اثاثے جاری کرنے کا مطالبہ

Express News

ایران نے امریکی اسرائیلی حملے میں شہید علی خامنہ کی تباہ شدہ رہائش گاہ کی ویڈیو جاری کردی

Express News

ٹرمپ نے پیدائش پر امریکی شہریت کے قانون کو غلط قرار دے دیا

Express News

اسلامی جمہوریہ جاپان، ٹرمپ کی زبان پھسل گئی، ویڈیو وائرل

Express News

آؤ! ہم تمہارا انتظار کررہے ہیں، ٹرمپ کی دھمکیوں پر ایران کا امریکا کو چیلنج

Express News

ایران کے بحرین اور کویت میں امریکی اڈوں پر جوابی حملے

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو