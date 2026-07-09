کراچی: بھتہ نہ دینے پر نجی ریسٹورنٹ پر اندھا دھند فائرنگ، فوٹیج منظر عام پر آگئی

ریسٹورنٹ مالک کو غیر ملکی نمبر سے واٹس ایپ پر بھتے کا پیغام موصول ہوا تھا

عامر خان July 10, 2026
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کراچی کے علاقے بلدیہ ٹاؤن سیکٹر 9 ڈی میں بھتہ نہ دینے پر نامعلوم مسلح ملزمان نے ایک نجی ریسٹورنٹ پر اندھا دھند فائرنگ کر دی۔ واقعے میں خوش قسمتی سے کوئی جانی نقصان نہیں ہوا، تاہم علاقے میں شدید خوف و ہراس پھیل گیا۔

پولیس کے مطابق موٹر سائیکل پر سوار دو مسلح ملزمان فائرنگ کے بعد باآسانی فرار ہونے میں کامیاب ہوگئے۔ جائے وقوعہ سے چار سے زائد گولیوں کے خول برآمد ہوئے ہیں جبکہ ابتدائی تحقیقات کے مطابق واقعہ بھتہ خوری کا شاخسانہ معلوم ہوتا ہے۔

پولیس کا کہنا ہے کہ ریسٹورنٹ مالک کو غیر ملکی نمبر سے واٹس ایپ پر بھتے کا پیغام موصول ہوا تھا جس میں ماہانہ ایک لاکھ روہے بھتے کا مطالبہ کیا گیا، انکار پر ملزمان نے سنگین نتائج اور کاروبار کو نقصان پہنچانے کی دھمکیاں دی تھیں۔

واقعے کی سی سی ٹی وی فوٹیج بھی منظرعام پر آ گئی ہے جس میں دو مسلح ملزمان کو جدید اسلحے سے ریسٹورنٹ پر اندھا دھند فائرنگ کرتے دیکھا جا سکتا ہے۔ ایک اور سی سی ٹی وی فوٹیج میں مبینہ طور پر انہی ملزمان کو فائرنگ سے قبل ایک سپر اسٹور میں لوٹ مار کرتے ہوئے بھی دیکھا گیا ہے۔

پولیس نے واقعے کی تحقیقات شروع کرتے ہوئے جائے وقوعہ اور اطراف کی سی سی ٹی وی فوٹیجز حاصل کر لی ہیں اور ملزمان کی شناخت و گرفتاری کے لیے کارروائی جاری ہے۔

دوسری جانب کراچی موبائل اینڈ الیکٹرانک ڈیلرز ایسوسی ایشن کے صدر محمد منہاج گلفام نے واقعے پر شدید تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ بلدیہ ٹاؤن میں بھتہ خوری اور مسلح وارداتوں میں اضافہ تاجروں کے لیے لمحۂ فکریہ ہے۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ ملزمان کو فوری گرفتار کرکے تاجروں اور شہریوں کو مؤثر سیکیورٹی فراہم کی جائے تاکہ کاروباری طبقہ بلاخوف اپنا کاروبار جاری رکھ سکے۔

 
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