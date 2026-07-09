کارگو طیارہ حادثہ، عملے کے 5 ارکان، بلیک باکس کو تلاش نہ کیا جا سکا

حادثے کا مقام لگ بھگ 3ہزارمیٹر(10ہزارفٹ)گہرا،ریکوری انتہائی پیچیدہ اور صبر آزما ثابت ہورہی ہے

آفتاب خان July 10, 2026
facebook whatsup

منگل کی شب اورماڑہ کے قریب گہرے سمندرمیں گرکرتباہ ہونے والے کارگوطیارے کی تلاش و بچائو آپریشن کا دائرہ مزید وسیع کردیاگیا،حادثے کا مقام لگ بھگ 3ہزارمیٹر(10ہزارفٹ)گہرا،ریکوری انتہائی پیچیدہ اور صبر آزما ثابت ہورہی ہے۔

خراب موسم،سمندری طغیانی،بلند لہروں،تندوتیزہواوں کے دوران جمعرات کوتیسرے روزپاک بحریہ اورپاکستان میری ٹائم سیکیورٹی ایجنسی سمیت دیگراداروں کی جانب سے بیک وقت سالویج سرچ اور ریسکیوآپریشن جاری رہا،بدقسمت طیارے کے کاک پٹ عملے اوربلیک باکس کوتلاش نہیں کیاجاسکا۔

سمندرمیں بلیک باکس تک رسائی کے بعدطیارہ ساز کمپنی کے زیرنگرانی ڈی کوڈ کرنے بیرون ملک بجھوایاجائیگا،ماہرین کا خیال ہے کہ زیادہ گمان یہ ہے کہ گرنیوالے طیارے کے فیوزلاج(پیٹا)اورکیبن سمیت دیگرحصہ سمندرمیں کہیں موجود ہیں،مگرجس تیزی سے گرنیوالے ہوائی جہازکابلندی کم تناسب کم ہوا،اورجس رفتارسے وہ سطح آب سے ٹکرایاہوگا،اس میں جہازکے ڈھانچے کے سلامت ہونے کے امکانات کافی محدود ہیں۔

دریں اثنا ایئرکرافٹ انجینئر عارف صدیقی کے اہل خانہ ابھی تک امید کادامن تھامے اچھی خبرکے منتظرہیں۔ سمندرمیں گرکرحادثے کا شکارہونے والے کارگوطیارے کے پانچ رکنی کیبن کریواورکاک پٹ وائس ریکارڈراوربلیک باکس کی تلاش کا سلسلہ جاری ہے، طیارے حادثے میں لاپتہ کراچی میں مقیم ایئرکرافٹ انجینئر عارف صدیقی کے اہل خانہ امید کا دامن تھامے بیٹھے ہیں۔

 عارف صدیقی کے بڑے صاحب زادے عبدالرافع نے ایکسپریس سے بات کرتے ہوئے کہا ہر گزرتا لمحہ انتظار کو مزید کٹھن بنا رہا ہے۔عبدالرافع نے بتایا کہ ان کے والد ناردرن ٹیک سے وابستہ تھے اور مختلف ایوی ایشن کمپنیوں کے ساتھ بطور ایئرکرافٹ انجینئر خدمات انجام دیتے رہے۔ حالیہ پرواز بھی انہی پیشہ ورانہ ذمہ داریوں کا حصہ تھی۔
facebook whatsup

متعلقہ

Express News

علی امین گنڈاپور کا پارلیمانی گروپ اجلاس کے دوران اپنی ہی حکومتی پالیسیوں پر سخت تنقید

Express News

وزیراعظم سے کروشیا کے وزیر خارجہ کی ملاقات، تجارت سمیت کئی شعبوں میں تعاون بڑھانے پر اتفاق

Express News

خیبر پختونخوا میں بارش سے متعلق محکمہ موسمیات کی نئی پیشگوئی

Express News

کارگو طیارہ حادثہ: پاک بحریہ کا 10 ہزار فٹ گہرے سمندر میں سرچ اینڈ ریسکیو آپریشن جاری

Express News

دولت کا لالچ؛ بچوں نے جائیداد ہتھیانے کیلیے والد کو ذہنی مریض قرار دیدیا

Express News

کے ٹوائیرویز کارگو طیارہ حادثے کی تحقیقات جاری

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو