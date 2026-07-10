براڈ بینڈ انفرااسٹرکچر کی توسیع کے لیے رواں سال انٹرنیٹ سروسز کے 47 کلاس لائسنس جاری

لاہور میں سب سے زیادہ 7 انٹرنیٹ کلاس لائسنس جاری کیے گئے، ضلعی سطح پر لائسنس میں سرگودھا دوسرے نمبر پر رہا

ارشاد انصاری July 10, 2026
facebook whatsup
اسلام آباد:

پاکستان ٹیلی کمیونی کیشن اتھارٹی (پی ٹی اے) نے پاکستان میں براڈ بینڈ انفرااسٹرکچر کی توسیع کے لیے رواں سال ضلعی سطح پر انٹرنیٹ سروسز کے 47 کلاس لائسنس جاری کر دیے.

پی ٹی اے کی دستاویزات کے مطابق رواں سال فروری میں ضلع کی سطح کا پہلا انٹرنیٹ لائسنس جاری کیا گیا، جبکہ مارچ 2026ء کے دوران 12 نئے ضلعی سطح کے انٹرنیٹ لائسنس جاری کیے گئے۔ مئی 2026ء میں مزید 14 اور جون 2026ء میں ریکارڈ 20 ضلعی سطح کے انٹرنیٹ لائسنس جاری کیے گئے۔

دستاویزات کے مطابق لاہور میں سب سے زیادہ 7 انٹرنیٹ کلاس لائسنس جاری کیے گئے جبکہ ضلعی سطح پر انٹرنیٹ لائسنس کی درخواستوں کے حوالے سے سرگودھا دوسرے نمبر پر رہا۔ اسی طرح فیصل آباد اور اسلام آباد میں چار، چار ضلعی سطح کے انٹرنیٹ لائسنس جاری کیے گئے۔  پی ٹی اے نے جنوبی وزیرستان اور لوئر چترال میں بھی لائسنس جاری کیے ہیں

دستاویزات کے مطابق ان نئے لائسنسوں سے ملک میں مسابقت میں اضافہ ہوگا اور آخری صارف تک انٹرنیٹ کی فراہمی بہتر بنائی جا سکے گی جبکہ لائسنسنگ کے عمل سے دیہی اور کم سہولت یافتہ علاقوں میں ڈیجیٹل رابطوں کو فروغ ملے گا۔

مزید یہ کہ نئے لائسنس مقامی سرمایہ کاری، روزگار کے مواقع اور ڈیجیٹل معیشت کے فروغ میں بھی معاون ثابت ہوں گے۔
facebook whatsup

متعلقہ

Express News

نسلہ ٹاور کی مسماری کے سپریم کورٹ احکامات سے  متعلق آئینی عدالت کا بڑا فیصلہ

Express News

12 مئی مقدمات میں وسیم اختر کی بریت کی درخواستوں پر فیصلہ محفوظ

Express News

منشیات ڈیلر انمول عرف پنکی پر فرد جرم عائد کرنے سے متعلق پیش رفت

Express News

پاکستان اور دنیا بھر سے پولیو کے مکمل خاتمے کیلیے آئندہ 6 ماہ فیصلہ کن قرار

Express News

اڈیالہ جیل کے باہر احتجاج ختم نہیں ہوا، اب نئے مرحلے میں اسٹریٹ موومنٹ شروع کر رہے ہیں، علیمہ خان

Express News

کراچی کی سڑکوں پر صرف میٹر والے رکشے چلانے کا فیصلہ

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو