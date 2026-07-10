جنوبی افریقا کی انڈر 19 ویمنز ٹیم کراچی پہنچ گئی

جنوبی افریقا اور پاکستان کے درمیان پانچ میچز پر مشتمل سیریز 14 سے 24 جولائی تک نیشنل بینک اسٹیڈیم میں کھیلی جائے گی

ذبیر نذیر خان July 10, 2026
facebook whatsup

پہلی مرتبہ پاکستان کے دورے پر آنے والی جنوبی افریقا ویمنز انڈر 19 کرکٹ ٹیم جمعہ کو کراچی پہنچ گئی۔ تاخیر سے اپنی منزل پر پہنچنے والی وی وی آئی پی پروٹوکول کی حامل مہمان ٹیم کو قائد اعظم انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے سخت ترین حفاظتی انتظامات کے تحت مقامی ہوٹل پہنچایا گیا۔

جنوبی افریقا اور پاکستان کے درمیان پانچ میچز پر مشتمل سیریز 14 سے 24 جولائی تک نیشنل بینک اسٹیڈیم میں کھیلی جائے گی۔

سیریز میں پاکستان انڈر 19 ٹیم کی قیادت فضا فیاض کریں گی جبکہ مہمان ٹیم کی کپتان نیکی وین سورس ہیں۔ دونوں ٹیمیں 11 سے 13 جولائی تک شبینہ تربیتی مشقوں میں حصہ لیں گی۔

سیریز کے آغاز سے قبل 13 جولائی کو ٹرافی کی رونمائی کی تقریب منعقد ہوگی اور دونوں کپتان میڈیا سے گفتگو  کریں گے۔

سیریز کاپہلا نائٹ ٹی ٹوئنٹی میچ 14، دوسرا 17، تیسرا 19، چوتھا 22 اور پانچواں اور آخری میچ 24 جولائی کو طے ہے۔

سیریز کا مقصد آئندہ اے سی سی ویمنز انڈر 19 ٹی ٹوئنٹی ایشیا کپ اور آئی سی سی ویمنز انڈر 19 ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کی تیاری ہے۔

پاکستان ویمنز انڈر 19 اسکواڈ کپتان فضا فیاض، الزوہہ حماد، اقصیٰ حبیب، عریشہ انصاری، بریرہ سیف، ہادیہ مینا، کومل خان، ماہ نور، ماہم نزاکت، ماہنور زیب، میمونہ خالد، راحمہ سید، روائل فرحان، روزینہ اکرم، شہر بانو، زینب خانم اور ذوفشاں ایاز پر مشتمل ہے،محمد مسرور ہیڈ کوچ، عائشہ اشعر ٹیم مینجر  اورسابق ویمن انٹرنیشنل کھلاڑی جویریہ روف فیلڈنگ کوچ کی ذمہ داری ادا کر رہی ہیں۔
facebook whatsup

متعلقہ

Express News

بگ بیش لیگ کی تاریخ کا پہلا غیر ملکی میچ کس ملک میں کھیلا جائے گا؟

Express News

فیفا ورلڈکپ: مراکش کے ایونٹ سے باہر ہونے پر لندن میں شدید ہنگامہ آرائی

Express News

فیفا ورلڈکپ: ایمباپے نے میسی کو بھی پیچھے چھوڑ دیا، مزید کئی ریکارڈز اپنے نام کرلیے

Express News

ٹی ٹوئنٹی چیمپئن بھارت کو آئرلینڈ کے بعد انگلینڈ کے ہاتھوں بھی عبرتناک شکست

Express News

فیفا ورلڈ کپ: پہلے کوارٹر فائنل میں فرانس نے مراکش کو 0-2 گول سے ہرا دیا

Express News

انڈر 19 ٹی 20 میچز، جنوبی افریقا کی ٹیم جمعے کو کراچی پہنچے گی

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو