مجھے قتل کیا گیا تو ایران کو صفحہ ہستی سے مٹا دینا؛ ٹرمپ کا فوج کو حکم

ایران میں جنرل قاسم سلیمانی اور اب خامنہ ای کی شہادت پر ٹرمپ سے قتل کا بدلہ لیے جانے کے عزم کا اظہار کیا گیا

ویب ڈیسک July 10, 2026
facebook whatsup
امریکی صدر کے بقول ایران نے مجھے قتل کرنے کی کوشش کی تو سخت فوجی ردعمل کی ہدایات دے چکے ہیں۔

ایران میں شہید آیت اللہ خامنہ ای کی نماز جنازہ اور تدفین کے موقع پر ٹرمپ کو قتل کرنے کی دھمکی اور بدلہ لینے کے عہد و مطالبات سامنے آئے تھے جس پر امریکی صدر کا ردعمل سامنے آگیا۔

امریکی اخبار نیویارک پوسٹ کو انٹرویو میں صدر ٹرمپ نے کہا کہ ایران کئی برسوں سے مجھے نشانہ بنانے کی کوششوں میں مصروف ہے۔ میں کافی عرصے سے ان کی ہٹ لسٹ میں ہوں یہی وہ صورتحال ہے جس کا ہمیں سامنا ہے۔

صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بتایا کہ اگر ایران نے انھیں قتل کرنے کی کوئی کوشش کی گئی تو وہ پہلے ہی اعلیٰ حکام اور فوج کو سخت ترین ردعمل دینے کی ہدایات دے چکے ہیں۔ ایران پر ایسی بمباری کی جائے جو اس نے اپنی تاریخ میں کبھی نہ دیکھی ہو۔

ایران کی جانب سے قتل کیے جانے کی دھمکی کا حوالہ دیتے ہوئے صدر ٹرمپ نے انٹرویو لینے والے سے طنزیہ انداز میں کہا کہ مجھے امید ہے کہ اگر میں نہ رہا تو آپ مجھے یاد کریں گے۔

اب تک وائٹ ہاؤس کی جانب سے ٹرمپ کے اس بیان کی وضاحت جاری نہیں کی گئی جبکہ ایرانی حکام کی طرف سے بھی اس پر کوئی باضابطہ ردعمل سامنے نہیں آیا۔

یاد رہے کہ 2020 میں پاسدارانِ انقلاب کی قدس فورس کے سربراہ جنرل قاسم سلیمانی کو امریکا نے ڈرون حملے میں قتل کیا تھا جس کے بعد ایرانی حکام بارہا قتل کا بدلہ لینے کی دھمکی دیتے رہے ہیں۔

تاہم ایران نے امریکی صدور یا دیگر رہنماؤں کے قتل کی کسی عملی منصوبہ بندی کی سرکاری طور پر کبھی تصدیق نہیں کی۔

حال ہی میں شہید سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنہ ای کی نمازِ جنازہ کے موقع پر ٹرمپ کو قتل کرنے کے نعرے لگائے گئے اور ایسے بینرز آویزاں کیے گئے جن میں ٹرمپ کو قتل کرنے کا مطالبہ کیا گیا تھا۔
facebook whatsup

متعلقہ

Express News

طالبان رجیم میں بڑھتی دہشت گردی اورانتہا پسندی ایک بار پھرعالمی سطح پر بے نقاب

Express News

بھارتی کمپنیوں کی امریکامیں بھی ویزا جعلسازی،بڑا اسکینڈل سامنے آگیا

Express News

برطانیہ کے متوقع وزیراعظم اینڈی برنہم کا غزہ جنگ پر لیبر پارٹی کے مؤقف پر اظہارِ افسوس

Express News

غزہ نسل کشی کے بعد امریکی عوام میں اسرائیل کی مقبولیت میں نمایاں کمی، نئے سروے میں اہم انکشافات

Express News

وینزویلا میں زلزلوں سے ہلاکتیں 3,889 تک پہنچ گئیں، بیماریوں کے پھیلاؤ کا خطرہ بڑھ گیا

Express News

علی خامنہ ای کی آخری رسومات میں 4 کروڑ 30 لاکھ افراد نے شرکت کی، ایرانی میڈیا کا دعویٰ

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو