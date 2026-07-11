منشیات ڈیلر پنکی کو قابلِ اعتراض کپڑے پہننے کی اجازت نہیں دے سکتے، جیل حکام

جوڈیشل مجسٹریٹ جنوبی کے روبرو ملزمہ کی جانب سے جیل میں سہولیات نہ دیے جانے کے خلاف درخواست کی سماعت

کورٹ رپورٹر July 11, 2026
facebook whatsup
فوٹو اسکرین گریپ
کراچی:

جیل حکام نے عدالت میں سماعت کے دوران مؤقف اختیار کیا ہے کہ ملزمہ منشیات ڈیلر انمول عرف پنکی کو قابلِ اعتراض کپڑے پہننے کی اجازت نہیں دے سکتے۔

جوڈیشل مجسٹریٹ جنوبی  کے روبرو منشیات ڈیلر انمول عرف پنکی کے خلاف قتل کے مقدمے کی سماعت ہوئی۔ ملزمہ انمول عرف پنکی کی جانب سے جیل میں سہولیات نہ دیے جانے کے خلاف درخواست  پر ویمن جیل سپرنٹنڈنٹ نے عدالت میں تفصیلات بتائیں۔

عدالت نے استفسار کیا کہ ملزمہ کو جیل میں ادویات اور کپڑے کیوں فراہم نہیں کیے جاتے؟ ۔

جیل سپرنٹنڈنٹ نے مؤقف اختیار کیا کہ ملزمہ کو کپڑے فراہم کرنے پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ ملزمہ کو قابل اعتراض کپڑے پہنے کی اجازت نہیں دے سکتے۔

ویمن جیل آفسر نے عدالت کو بتایا کہ ملزمہ نارمل کپڑے منگوا کر پہن سکتی ہے ہمیں اس پرکوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ملزمہ کا سول اسپتال سے علاج چل رہا ہے۔  سول اسپتال کے ڈاکٹر کی تجویز کردہ ادویات فراہم کی جارہی ہیں۔

بد ازاں عدالت نے ویمن جیل حکام کا مؤقف سننے پر انمول عرف پنکی کی درخواست نمٹا دی۔
facebook whatsup

متعلقہ

Express News

علما سمیت تمام متعلقہ اکائیاں آبادی کےمعاملے پر ہنگامی بینادوں پر ذمہ داری کا احساس کریں، وزیر اعظم

Express News

آپریشن شعبان: بلوچستان میں فورسز کی تازہ کارروائیوں میں 9 خارجی دہشت گرد ہلاک

Express News

پنجاب سے لاکھوں روپے مالیت کی گندم سندھ اسمگل کرنے کی کوشش ناکام

Express News

نائب وزیراعظم کی زیرِ صدارت پورٹ کنیکٹیویٹی بہتر بنانے سے متعلق اعلیٰ سطح کا اجلاس

Express News

لاہور: شوہر کا بیوی پر سرعام بہیمانہ تشدد کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل، ملزم گرفتار

Express News

انسداد اسمگلنگ کارروائیوں میں 3 کروڑ 82 لاکھ روپے مالیت کی منشیات برآمد

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو