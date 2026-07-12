گوادر پورٹ پر پہلی بار میرین بنکرنگ آپریشن مکمل

ویٹول نے پاکستان میں بنکرنگ آپریشنز کے لیے دو بڑے بنکرنگ بارجز تعینات کر دیے، گوادر میں پہلی کامیاب بنکرنگ مکمل ہوگئی۔
کراچی پورٹ اور پورٹ قاسم کے بعد این ایل سی کے تعاون سے گوادر پورٹ پر بھی بنکرنگ سروس کا آغاز ہوگیا، گوادر میں پہلی بنکرنگ کے بعد پاکستان کی تینوں بڑی تجارتی بندرگاہوں پر بین الاقوامی جہازوں کو بنکرنگ کی سہولت دستیاب ہو گئی۔
وائس چیئرمین سینیرجیکو نے کہا کہ گزشتہ 10 ماہ سے سینیرجیکو بنکرنگ کے لیے ویری لو سلفر فیول آئل فراہم کر رہا ہے، آج یہ سہولت گوادر تک توسیع پا گئی، ۔
اسامہ قریشی نے کہا کہ گوادر آپریشن کے بعد پاکستان کی تمام بڑی کمرشل بندرگاہوں پر بنکرنگ نیٹ ورک مکمل ہو گیا ہے، ویٹول اور اس کی ٹیم نے پاکستان میں جدید بنکرنگ صلاحیت کے قیام میں غیر معمولی کردار ادا کیا، تمام شراکت دار اس کامیابی پر مبارکباد کے مستحق ہیں۔
اسامہ قریشی نے کہا کہ حکومتِ پاکستان، وزیراعظم کی میری ٹائم ٹاسک فورس، وزارتِ بحری امور، ایف بی آر، گوادر پورٹ اتھارٹی اور این ایل سی کے تعاون سے یہ تاریخی سنگِ میل حاصل ہوا۔