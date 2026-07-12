فشری کالا پانی کے قریب سمندر میں ڈوب کر 14 سالہ بچہ جاں بحق ہوگیا۔

جاں بحق بچے کی شناخت 14 سالہ یاسر ولد نور محمد کے نام سے ہوئی، متوفی مچھر کالونی بنگالی پاڑہ کا رہائشی تھا

اسٹاف رپورٹر July 12, 2026
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کراچی:

فشری کالا پانی کے قریب سمندر میں ڈوب کر 14 سالہ بچہ جاں بحق ہوگیا۔

ایکسپریس کے مطابق ڈاکس کے علاقے فشری کالا پانی کے قریب سمندر میں ڈوب کر 14 سالہ بچہ جاں بحق ہوگیا، متوفی کی لاش ایدھی کے رضاکار غوطہ خوروں نے سمندر سے نکال لی۔

ترجمان ایدھی کے مطابق جاں بحق بچے کی شناخت 14 سالہ یاسر ولد نور محمد کے نام سے کی گئی، متوفی بچہ مچھر کالونی بنگالی پاڑہ کا رہائشی تھا۔

ورثا نے کسی بھی قسم کی پولیس کارروائی کرانے سے انکار کر دیا، پولیس نے ضابطے کی کارروائی کے بعد جاں بحق بچے کی لاش ورثا کے حوالے کردی۔
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