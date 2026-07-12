کراچی؛ تیز رفتار گاڑی کی ٹکر سے 3 سالہ بچی سمیت 3 افراد جاں بحق

موچکو تھانے کے قریب حادثے میں جاں بحق دو افراد اور ایک زخمی کی شناخت نہیں ہوسکی، ایس ایچ او سہیل فاروق

عامر خان July 12, 2026
facebook whatsup
فوٹو: فائل

کراچی کے علاقے بلدیہ ناردرن بائی پاس اور اورنگی ٹاؤن سیکٹر 11.5 میں الگ الگ واقعات میں تیز رفتار گاڑی کی ٹکر سے ساڑھے تین سال بچی سمیت 3 افراد جاں بحق ہوگئے۔

پولیس کے مطابق بلدیہ نادرن بائی پاس بائیکو پمپ کے قریب تیز رفتار گاڑی کی ٹکر سے موٹر سائیکل سوار 2 افراد جاں بحق اور ایک شخص زخمی ہوگیا۔

موچکو تھانہ کی حدود بلدیہ  نادرن بائی پاس  پائیکو پمپ کے قریب تیزرفتار گاڑی کی ٹکر سے موٹر سائیکل سوار 3 افراد شدید زخمی ہوگئے جنہیں فوری طور پر اسپتال منتقل کیا گیا تاہم 2 افراد زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے دوران علاج دم توڑ گئے۔

ایس ایچ او تھانہ موچکو سہیل فاروق نے بتایا کہ حادثے میں جاں بحق ہونے والے موٹر سائیکل سوار کٹو گوٹھ سے آرہے تھے کہ تیز رفتار گاڑی نے انہیں نشانہ بنایا اور موقع سے فرار ہوگئے۔

ان کا کہنا تھا کہ حادثے میں جاں بحق اور زخمی ہونے والے افراد کی جیب سے کوئی ایسی چیز برآمد نہیں ہوئی جس سے ان کی شناخت ہوسکے جبکہ زخمی شخص بھی بے ہوش ہے، جنہیں طبی امداد فراہم کی جارہی ہے۔

ایس ایچ او نے کہا کہ جاں بحق افراد کی لاشوں کو قانونی کارروائی مکمل کرنے کے بعد سرد خانے منتقل کردیا گیا ہے جبکہ پولیس حادثے کی مزید تحقیقات کررہی ہے۔

چھیپا ذرائع کے مطابق اورنگی ٹاؤن سیکٹر 11.5 صدیق اکبر کالونی وقارالعلوم مسجد کے قریب ٹریفک حادثے راہگیر بچی جاں بحق ہوئیں، جنہیں عباسی اسپتال منتقل کیا گیا۔

چھیپا ذرائع نے مزید بتایا کہ جاں بحق ہونے والی بچی کی شناخت ساڑھے تین سالہ آیت نور دختر اللہ رکھا کے نام سے ہوئی ہے۔
facebook whatsup

متعلقہ

Express News

ہاکس بے ٹرٹل بیچ کے قریب سمندر میں ڈوب کر خاتون جاں بحق

Express News

مزارِ قائد کے اطراف کچرا اور تعمیراتی ملبہ پھینکنے کی روک تھام کا فیصلہ

Express News

کالعدم انتشاری ایکشن کمیٹی کے سرغنوں کی نئی نسل کو گمراہ کرنے کی مذموم سازش جاری

Express News

بلوچستان میں فورسز کا مشترکہ آپریشن شعبان جاری؛ ہلاک دہشت گردوں کی تعداد 76 ہو گئی

Express News

نئی نجی ایئرلائن ساؤتھ ایئر 16 جولائی سے فلائٹ آپریشن شروع کرے گی

Express News

غیر ملکی خواتین کے اغوا اور زیادتی کا کیس؛’باس‘ کی بازیابی کیس میں پولیس رپورٹ طلب

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو