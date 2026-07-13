سونا سستا ہوگیا، عالمی اور مقامی مارکیٹوں میں قیمت کم

کراچی:
سونے اور چاندی کی عالمی اور مقامی مارکیٹوں میں قیمت کم ہو گئی۔
بین الاقوامی بلین مارکیٹ میں آج پیر کے روز فی اونس سونے کی قیمت میں 38 ڈالر کی کمی ریکارڈ ہوئی، جس کے نتیجے میں نئی عالمی قیمت 4ہزار 73ڈالر فی اونس کی سطح پر آگئی۔
بزنس
سونے کی قیمتوں میں بڑی کمی
عالمی اور مقامی مارکیٹوں میں نرخ گر گئے
کاروباری ہفتے کے پہلے روز عالمی مارکیٹ کے زیر اثر مقامی صرافہ بازاروں میں سونے اور چاندی کی قیمتوں میں نمایاں کمی ریکارڈ کی گئی ہے۔ فی تولہ سونا 3 ہزار 800 روپے سستا ہو گیا۔
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3,800 روپے کمی
فی تولہ سونے میں بڑی گراوٹ
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4,29,736 روپے
سونے کی نئی مقامی قیمت (فی تولہ)
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3,68,429 روپے
فی 10 گرام سونے کے نئے ریٹس
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4,073 ڈالر
عالمی مارکیٹ میں فی اونس قیمت
📉
38 ڈالر کمی
بین الاقوامی مارکیٹ میں مندی
🏷️
6,339 روپے
فی تولہ چاندی کی نئی قیمت
📊
123 روپے سستی
چاندی کے نرخوں میں بھی گراوٹ
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پیر کا روز
کاروباری ہفتے کا پہلا آغاز
express.pk
ایکسپریس نیوز انٹرایکٹیو انفارمیشن سسٹم
عالمی مارکیٹ کے زیر اثر مقامی صرافہ بازاروں میں بھی آج کاروباری ہفتے کے پہلے دن 24 قیراط کے حامل فی تولہ سونے کی قیمت میں 3ہزار 800روپے کی کمی واقع ہوئی، جس سے نئی قیمت 4لاکھ 29ہزار 736روپے کی سطح پر آگئی۔
اسی طرح مقامی سطح پر فی 10 گرام سونے کی قیمت میں 3ہزار 258روپے کمی ہونے کے نتیجے میں نئی قیمت 3لاکھ 68ہزار 429روپے فی 10 گرام کی سطح پر پہنچ گئی۔
علاوہ ازیں ملک میں فی تولہ چاندی کی قیمت 123روپے کی کمی سے 6ہزار 339روپے اور فی 10 گرام چاندی کی قیمت بھی 106روپے کی کمی سے 5ہزار 434روپے کی سطح پر آگئی۔