ایران کے نیوی جہاز پر حملے میں 4 اہلکار زخمی ہوئے؛ کویت کی تصدیق

امریکی حملوں کے جواب میں کویت اور بحرین میں انکی فوجی تنصیبات کو نشانہ بنایا، پاسداران انقلاب

ویب ڈیسک July 14, 2026
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ایران نے کویت اور بحرین میں امریکی فوجی تنصیبات پر حملے کیے ہیں جس میں ایک بحری جہاز کو نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا گیا ہے۔

عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق کویتی وزارتِ دفاع نے تصدیق کی ہے کہ ایران کے حملوں میں کویتی بحریہ کا ایک جہاز کو شدید نقصان پہنچا ہے۔

بیان میں مزید کہ اگیا ہے کہ بحری جہاز پر حملے میں 4 فوجی اہلکار زخمی بھی ہوگئے جنھیں طبی امداد فراہم کی جا رہی ہے۔

بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ ایران سے ایک بیلسٹک میزائل، 5 کروز میزائل اور 33 ڈرون داغے گئے تھے لیکن کویتی فضائی دفاعی نظام نے تمام میزائلوں اور ڈرونز کو راستے میں ہی تباہ کر دیا۔

بیان میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ ائیران کے حملوں کا رخ صرف فوجی اہداف تک محدود نہیں تھا بلکہ شہری تنصیبات کو بھی نشانہ بنانے کی کوشش کی گئی۔

میزائلوں اور ڈرونز کا ملبہ اور دھاتی ٹکڑے ملک کے مختلف علاقوں میں گرے جس سے متعدد مقامات پر مادی نقصان ہوا تاہم شہری ہلاکتوں کی اطلاع نہیں ملی۔

ایران نے دعویٰ کیا کہ اس نے کویت اور بحرین میں امریکی فوجی تنصیبات کو نشانہ بنایا جبکہ پاسدارانِ انقلاب کا کہنا ہے کہ امریکی حملوں کے جواب میں اس کی کارروائیاں جاری رہیں گی۔

 
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