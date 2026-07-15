کراچی؛ 18 سالہ نوجوان کی پھندا لگی لاش برآمد،  ابتدائی تحقیق میں حیران کن انکشاف

متوفی اکثر خود کر کمرے میں بند رکھتا تھا، اس کے چچا نے بھی اسی طرح خودکشی کی تھی، ابتدائی معلومات

اسٹاف رپورٹر July 15, 2026
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کراچی:

18 سالہ نوجوان کی گھر سے پھندا لگی لاش برآمد ہوئی، جس کی ابتدائی تفتیش میں حیران کن انکشاف ہوا ہے۔

پولیس کے مطابق نارتھ کراچی انڈا موڑ سیکٹر سیون ڈی تھری میں گھر سے نوجوان کی گلے میں پھندا لگی ہوئی لاش ملی، جس کی اطلاع پر سرسید پولیس نے موقع پر پہنچ کر کرائم سین یونٹ کو طلب کیا۔

جائے وقوع سے شواہد حاصل کرنے کے بعد متوفی کی لاش ضابطے کی کارروائی کے لیے عباسی شہید اسپتال پہنچائی  گئی۔

ایس ایچ او سرسید انسپکٹر عرفان آصف نے بتایا کہ ابتدائی تحقیقات میں واقعہ گلے میں پھندا لگا کر خودکشی کا معلوم ہوا ہے جبکہ متوفی کی شناخت 18 سالہ شارق رحمٰن کے نام سے کی گئی ہے۔

متوفی نفسیاتی مسائل کا شکار اور اس کا علاج بھی چل رہا تھا۔ وہ خود کو اکثر کمرے میں بند بھی رکھتا تھا ۔ تفتیش کے دوران معلوم ہوا ہے کہ متوفی کے چچا نے بھی خود کو گلے میں پھندا لگا کر خودکشی کی تھی، تاہم پولیس اہل خانہ سے مزید معلومات حاصل کر رہی ہے ۔
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