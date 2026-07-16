ڈاکٹر آکاش قتل کیس کے  ملزمان 7 روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے

کراچی:
جوڈیشل مجسٹریٹ جنوبی نے ڈاکٹر آکاش قتل کیس میں گرفتار ملزمان کو 7 روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کردیا۔
ڈاکٹر آکاش قتل کیس میں پولیس نے 3 ملزمان کو جوڈیشل مجسٹریٹ جنوبی کی عدالت کے روبرو پیش کیا۔ ملزمان میں سریش عرف ساگر، رام چند اور انیل شامل ہیں۔
تفتیشی افسر نے کہا کہ ملزمان سے تفتیش کرنی ہے اور مفرور ملزمان کو گرفتار کرنا ہے، لہٰذا استدعا ہے ریمانڈ دیا جائے۔ عدالت نے ریمارکس دیے کہ ملزمان کو چیمبر میں لے کر آیا جائے، تاکہ شکل دیکھی جا سکے۔
بعد ازاں عدالت نے ملزمان کو 7 روز کے جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کردیا۔ عدالت نے آئندہ سماعت پر تفتیشی افسر سے پیش رفت رپورٹ طلب کرلی۔
دوران س،اعت ملزمان کی شناخت پریڈ کے لیے پراسیکیوٹر حسن بھٹی نے درخواست جمع کرادی۔