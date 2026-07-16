کراچی ایڈمن سوسائٹی کے رہائشی پلاٹوں پر غیر قانونی تعمیرات روکنے کا حکم

بلڈرز کو رہائشی علاقے پر کمرشل تعمیرات کی اجازت کس نے دی، جسٹس عدنان الکریم کے ریمارکس

کورٹ رپورٹر July 16, 2026
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کراچی:

سندھ ہائیکورٹ نے کراچی ایڈمن سوسائٹی کے رہائشی پلاٹوں پر غیر قانونی تعمیرات روکنے کا حکم دے دیا۔

عدالت نے غیر قانونی تعمیرات کے خلاف درخواست پر سماعت کے دوران حکم امتناعی جاری کرتے ہوئے تعمیرات روکنے کا حکم جاری کر دیا۔

درخواست شیخ اظہر کے وکیل عفان عزیز ایڈووکیٹ نے دلائل دیے کہ بلڈر ریاض بٹلہ اور حسن بٹلہ رہائشی پلاٹوں 5 منزلہ عمارتیں بنا رہے ہیں، دونوں پلاٹوں پر پینٹ ہاؤس بھی تعمیر کیے جا رہے ہیں جبکہ کراچی ایڈمن سوسائٹی میں گراؤنڈ پلس ون کی اجازت ہے۔

جسٹس عدنان الکریم نے ریمارکس دیے کہ بلڈرز کو رہائشی علاقے پر کمرشل تعمیرات کی اجازت کس نے دی۔

عدالت نے سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کو نوٹس بھی جاری کر دیے جبکہ حکم دیا کہ اگست کے پہلے ہفتے میں تفصیلی جواب جمع کرایا جائے۔
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