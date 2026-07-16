اے سی چلانے سے روکنے پر بیٹے کی فائرنگ سے والد جاں بحق، ماں اور بہن زخمی

والد نے اے سی چلانے سے روکا اور بل زیادہ ہونے پر ناراضی کا اظہار کیا جس پر بیٹے نے فائرنگ کی اور فرار ہوگیا

اسٹاف رپورٹر July 16, 2026
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پنجاب کے ضلع شیخوپورہ کی تحصیل فیرواز والہ کے میں اے سی چلانے سے روکنے اور بجلی کے بل پر ناراضی پر بیٹے نے فائرنگ کر کے والد کو قتل جبکہ ماں بیٹی کو زخمی کردیا۔

ایکسپریس نیوز کے مطابق فیروزوالہ گلفشاں ٹاؤن میں والد نے بیٹے کو اے سی چلانے سے منع کیا اور بل زیادہ آنے پر گھر میں جھگڑا کیا۔

والد کی جانب سے ڈانٹ ڈپٹ پر بیٹے نے مشتعل ہوکر فائرنگ کردی جس میں باپ قتل جبکہ ماں زخمی ہوگئی۔

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پولیس نے واقعے کے بعد لاش اور زخمیوں کو طبی امداد کیلیے اسپتال منتقل کیا جہاں زخمی خاتون کی شناخت گلناز بی بی اور نجمہ جبکہ جاں بحق شخص کی شناخت شیروز خان کے ناموں سے ہوئی۔

پولیس کے مطابق زخمی ہونے والی خواتین ماں بیٹی ہیں جبکہ فائرنگ کرنے والا ملزم بیٹا تھا جو فرار ہوگیا۔
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