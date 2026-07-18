فیفا ورلڈکپ: ٹرمپ بھی انگلینڈ کی حکمتِ عملی سے ناخوش، ہیری کین کے کردار پر سوال اٹھا دیا

اگرچہ میں کوچنگ کا ماہر نہیں لیکن ایسی صورتحال میں انگلش ٹیم کو دفاع کے بجائے جارحانہ انداز اپنانا چاہیے تھا، ٹرمپ

اسپورٹس ڈیسک July 18, 2026
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امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ورلڈکپ سیمی فائنل میں انگلینڈ کی شکست کے بعد ٹیم کی حکمتِ عملی پر تنقید کرتے ہوئے ہیری کین کو دفاعی کردار دینے کے فیصلے پر سوالات اٹھا دیے۔

تفصیلات کے مطابق انگلینڈ کو ارجنٹینا کے خلاف ابتدائی برتری کے باوجود 1-2 سے شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا۔

میچ کے بعد کوچ تھامس ٹوچل کی دفاعی تبدیلیوں پر سابق کھلاڑیوں اور شائقین نے بھی تنقید کی جبکہ بعض رپورٹس کے مطابق ٹیم کے کئی اہم کھلاڑی بھی اس حکمتِ عملی سے مطمئن نہیں تھے۔

ٹرمپ نے کہا کہ انگلینڈ کے پاس ہیری کین کی صورت میں ایک اچھا کھلاڑی ہے جس کے ساتھ میں گولف بھی کھیل چکا ہوں، وہ ایک غیرمعمولی کھلاڑی ہیں لیکن برتری حاصل کرنے کے بعد انہیں دفاعی ذمہ داری دینا غیرمعمولی فیصلہ تھا۔

ان کا کہنا تھا کہ اگرچہ میں کوچنگ کا ماہر نہیں لیکن ایسی صورتحال میں ٹیم کو دفاع کے بجائے جارحانہ انداز اپنانا چاہیے تھا۔

دوسری جانب ٹرمپ نے فیفا صدر جیانی انفانٹینو کی بھی تعریف کی اور امریکا، میکسیکو اور کینیڈا میں ہونے والے ورلڈ کپ کو تاریخ کا کامیاب ترین کھیلوں کا ایونٹ قرار دیا۔
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