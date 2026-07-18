پاکستان ہاکی فیڈریشن کی ایڈہاک مینجمنٹ نے ملک میں ہاکی کی بحالی اور کھلاڑیوں کو عالمی سطح پر مواقع فراہم کرنے کے لیے ایک بے مثال اور تاریخی پروگرام کا انعقاد کیا ہے۔ فیڈریشن کو سونپی گئی بنیادی ذمہ داریوں کے تحت انڈر 18، انڈر 21 اور سینئر قومی ٹیموں (مرد و خواتین) کے لیے مالی وسائل متحرک کیے گئے ہیں تاکہ انہیں زیادہ سے زیادہ بین الاقوامی ایکسپوژر مل سکے اور ساتھ ہی ڈومیسٹک ہاکی کو بھی نئے سرے سے زندہ کیا جا سکے۔
الحمدللہ! ایڈہاک مینجمنٹ نے اپنے ابتدائی چار ماہ کے دوران اور سال کے اختتام تک کے لیے پاکستان ہاکی کی تاریخ کا مصروف ترین شیڈول ترتیب دیا ہے جس کے تحت درج ذیل عالمی سرگرمیاں یقینی بنائی گئی ہیں۔
سینئر مینز ٹیم: قاہرہ میں ورلڈ کپ کوالیفائر میں شرکت، ایف آئی ایچ (FIH) پرو لیگ کے لیے بیلجیم اور برطانیہ کا دورہ، ستمبر میں کوریا کا اہم دورہ، اور آنے والے ایف آئی ایچ ورلڈ کپ اور ایشین گیمز میں شرکت۔
انڈر 18 بوائز ٹیم: جاپان میں انڈر 18 ایشیا کپ اور عمان میں ایشین 5-اے-سائیڈ چیمپئن شپ میں شرکت۔
انڈر 21 مینز ٹیم: عمان کا دوطرفہ انٹرنیشنل سیریز کے لیے دورہ، چین میں جونیئر ایشیا کپ اور ملائیشیا میں سلطان آف جوہر کپ میں شرکت۔
خواتین کی ٹیمیں: عمان میں جونیئر ٹورنامنٹ کے لیے انڈر 21 ویمنز ٹیم کی شرکت، جبکہ انڈر 18 گرلز ٹیم اس وقت عمان میں انڈر 18 ایشیا کپ میں ملک کی نمائندگی کر رہی ہے۔
بین الاقوامی مقابلوں کے ساتھ ساتھ فیڈریشن نے ملک بھر سے ابھرتے ہوئے ٹیلنٹ کو سامنے لانے کے لیے پاکستان انڈر 18 نیشنل چیمپئن شپ اور پاکستان گرلز انڈر 21 نیشنل چیمپئن شپ کا کامیابی سے انعقاد کیا ہے۔ کھلاڑیوں کی حوصلہ افزائی کے لیے چیمپئن، رنر اپ اور تیسری پوزیشن حاصل کرنے والی ٹیموں کو بھاری نقد انعامات سے نوازا گیا ہے۔
اس پورے پروگرام میں حکومتِ پاکستان نے کلیدی کردار ادا کیا ہے۔ حکومت نے کھلاڑیوں کے روزمرہ کے اخراجات (ڈیلی الاؤنس) میں بڑا اضافہ منظور کیا ہے۔ اب سینئر ٹیم کے کھلاڑیوں کو 110 امریکی ڈالر روزانہ اور جونیئر ٹیم کے کھلاڑیوں کو 65 امریکی ڈالر روزانہ الاؤنس دیا جا رہا ہے، تاکہ بیرون ملک پاکستان کی نمائندگی کے دوران کھلاڑیوں کو بہترین مالی مدد حاصل ہو سکے۔
پاکستان ہاکی فیڈریشن کا یہ جامع اور متوازن منصوبہ کھلاڑیوں کی فلاح و بہبود، ڈومیسٹک ہاکی کی مضبوطی اور بین الاقوامی ایکسپوژر کے ذریعے قومی کھیل کو دنیا کے نقشے پر اس کا کھویا ہوا مقام واپس دلانے کے عزم کا عکاس ہے۔