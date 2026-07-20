فیفا ورلڈکپ: فائنل میں ارجنٹینا کو بدترین شکست، ناپسندیدہ ترین ریکارڈ قائم

اس سے قبل گزشتہ چھ دہائیوں میں کوئی بھی فائنل کھیلنے والی ٹیم اس صورتحال سے دوچار نہیں ہوئی تھی

اسپورٹس ڈیسک July 20, 2026
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ارجنٹینا نے فیفا ورلڈکپ فائنل میں ایک ایسا منفی ریکارڈ اپنے نام کر لیا جو گزشتہ 60 برسوں میں کسی بھی ٹیم کے ساتھ نہیں ہوا تھا۔

تفصیلات کے مطابق میچ کے ابتدائی 90 منٹ کے دوران ارجنٹائن ٹیم حریف کے گول پر ایک بھی شاٹ نہ لگا سکی جس نے شائقین اور ماہرین کو حیران کر دیا۔

اس غیر معمولی اعداد و شمار نے ارجنٹائن کی جارحانہ حکمت عملی پر بھی سوالات کھڑے کر دیے۔

ورلڈ کپ فائنل جیسے بڑے مقابلے میں کسی ٹیم کا مقررہ وقت میں ایک بھی شاٹ نہ لینا انتہائی نایاب واقعہ سمجھا جاتا ہے۔

اس سے قبل گزشتہ چھ دہائیوں میں کوئی بھی فائنل کھیلنے والی ٹیم اس صورتحال سے دوچار نہیں ہوئی تھی۔

اگرچہ ارجنٹینا نے دفاعی انداز اپنایا لیکن حملے میں ناکامی اس کے لیے ایک تاریخی اور غیر خوشگوار ریکارڈ بن گئی۔

واضح رہے کہ 2010 کی فاتح ہسپانوی ٹیم نے اضافی وقت میں گول کرکے 0-1 سے فتح اپنے نام کی۔
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