اسپین بیک وقت مردوں اور خواتین کے فیفا ورلڈکپ جیتنے والا پہلا ملک بن گیا

اسپین نے فیفا ورلڈکپ 2026 کے فائنل میں ارجنٹینا کو 0-1 سے شکست دے کر دوسری مرتبہ عالمی چیمپئن بننے کا اعزاز حاصل کرلیا۔
نیو جرسی اسٹیڈیم میں کھیلے گئے سنسنی خیز مقابلے میں اسپین کی جانب سے فیصلہ کن گول فیران ٹوریس نے اضافی وقت کے 106ویں منٹ میں اسکور کیا۔
اس کامیابی کے ساتھ اسپین نے مسلسل 38 میچز میں ناقابل شکست رہنے کا نیا عالمی ریکارڈ بھی قائم کردیا۔
اسپین کی ٹیم نے پورے ٹورنامنٹ میں شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کیا اور اس کے خلاف آٹھ میچوں میں صرف ایک گول اسکور ہوا۔
اس تاریخی فتح کے بعد اسپین دنیا کا پہلا ملک بن گیا جس کے پاس بیک وقت مردوں اور خواتین کے فیفا ورلڈکپ کے ٹائٹلز موجود ہیں۔
اس سے قبل اسپین کی خواتین ٹیم نے 2023 کے ورلڈ کپ فائنل میں انگلینڈ کو شکست دے کر ٹرافی اپنے نام کی تھی۔