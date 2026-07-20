حسن علی سے متعلق وائرل ویڈیو جھوٹی نکلی، اہلیہ نے افواہوں کی تردید کردی

حسن علی کی اہلیہ سمیعہ خان نے افواہوں کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ ان کا خاندان گزشتہ تین برس سے بھارت نہیں گیا

اسپورٹس ڈیسک July 20, 2026
facebook whatsup

پاکستانی فاسٹ بولر حسن علی سے منسوب ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر تیزی سے وائرل ہو رہی ہے۔

وائرل ویڈیو میں دعویٰ کیا جارہا ہے کہ حسن علی کو بھارت کی ایک ٹرین میں جیب تراشی کرتے ہوئے پکڑا گیا اور بعد ازاں انہیں تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔

تاہم یہ دعویٰ بے بنیاد ثابت ہوا ہے اور ویڈیو میں موجود شخص حسن علی نہیں ہے۔

حسن علی کی اہلیہ سمیعہ خان نے بھی افواہوں کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ ان کا خاندان گزشتہ تین برس سے بھارت نہیں گیا۔

انہوں نے لوگوں سے اپیل کی کہ بغیر تصدیق معلومات شیئر نہ کریں۔

سمیعہ خان نے جعلی خبروں کے تیزی سے پھیلنے پر افسوس کا اظہار کیا اور کہا کہ حقیقت جاننے سے پہلے کسی بھی دعوے پر یقین نہیں کرنا چاہیے۔
facebook whatsup

متعلقہ

Express News

فیفا ورلڈکپ: فتح کے بعد لامین یمال کا ننھے بھائی کے ساتھ جذباتی جشن وائرل

Express News

وزیر اعظم شہباز شریف کی اسپین کو فیفا ورلڈکپ جیتنے پر مبارکباد

Express News

فیفا ورلڈکپ: اسپین کے سپر اسٹار لامین یمال ٹرمپ سے ہاتھ ملاتے ہوئے ہچکچانے لگے

Express News

فیفا ورلڈکپ: فائنل میں ارجنٹینا کو بدترین شکست، ناپسندیدہ ترین ریکارڈ قائم

Express News

اسپین نے ٹائٹل کے علاوہ مہنگا ترین انعام بھی جیت لیا، ڈالروں کی برسات

Express News

فتح کے بعد پورا اسپین سڑکوں پر نکل آیا، مختلف شہروں میں جیت کا جشن جاری

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو