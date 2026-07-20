حسن علی سے متعلق وائرل ویڈیو جھوٹی نکلی، اہلیہ نے افواہوں کی تردید کردی

پاکستانی فاسٹ بولر حسن علی سے منسوب ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر تیزی سے وائرل ہو رہی ہے۔
وائرل ویڈیو میں دعویٰ کیا جارہا ہے کہ حسن علی کو بھارت کی ایک ٹرین میں جیب تراشی کرتے ہوئے پکڑا گیا اور بعد ازاں انہیں تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔
تاہم یہ دعویٰ بے بنیاد ثابت ہوا ہے اور ویڈیو میں موجود شخص حسن علی نہیں ہے۔
حسن علی کی اہلیہ سمیعہ خان نے بھی افواہوں کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ ان کا خاندان گزشتہ تین برس سے بھارت نہیں گیا۔
انہوں نے لوگوں سے اپیل کی کہ بغیر تصدیق معلومات شیئر نہ کریں۔
سمیعہ خان نے جعلی خبروں کے تیزی سے پھیلنے پر افسوس کا اظہار کیا اور کہا کہ حقیقت جاننے سے پہلے کسی بھی دعوے پر یقین نہیں کرنا چاہیے۔