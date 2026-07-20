انڈر 18 ہاکی ورلڈ کپ کوالیفائر: پاکستان نے عمان کو  0-5 سے شکست دیدی

پاکستان کی جانب سے عثمان نے  دو ، عدیل ، یحییٰ نجیب اور فرحان اسلم نے ایک ایک گول سکور کیا

ذوالفقار بیگ July 20, 2026
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عمان کے شہر مسقط میں جاری مینز و ویمنز فائیو اے سائیڈ انڈر 18 ورلڈ کپ کوالیفائر میں پاکستان نے عمان کو  0-5 سے شکست دیدی۔ پاکستان کی جانب سے عثمان نے  دو ، عدیل ، یحییٰ نجیب اور فرحان اسلم نے ایک ایک گول سکور کیا۔

پی ایچ ایف صدر محی الدین احمد وانی سمیت پی ایچ ایف ڈویلپمنٹ کمیٹی چیئرمین اولمپین اصلاح الدین صدیقی ، اولمپین حسن سردار و چیئرمین سیلیکشن کمیٹی اولمپین سمیع اللہ خان سمیت ممبران نے قومی ٹیم کو کامیابی پر مبارکباد پیش کی اور اگلے میچز کیلئے نیک خواہشات ک اظہار کیا ۔

پاکستان مینز ٹیم دوسرا میچ 20 جولائی کو پاکستان بمقابلہ بنگلہ دیش – رات 9:30 بجے، 21 جولائی کو پاکستان بمقابلہ بھارت – رات 9:30 بجے، 23 جولائی کو  پاکستان بمقابلہ عمان – شام 6:00 بجے، 23 جولائی کو پاکستان بمقابلہ بنگلہ دیش – رات 9:30 بجے  اور 24 جولائی کو پاکستان بمقابلہ بھارت – رات 9:00 بجے کھیلا جائے گا۔

پاکستان ویمنز ٹیم کے میچز شیڈول کےمطابق 20 جولائی کو پاکستان بمقابلہ عمان – شام 7:30 بجے، 21 جولائی کو پاکستان بمقابلہ ایران – رات 8:00 بجے، 23 جولائی کو پاکستان بمقابلہ عمان – شام 7:30 بجے اور  24 جولائی کو پاکستان بمقابلہ ایران – رات 7:30 بجے کھیلا جائے گا۔
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