عراق میں امریکی فوجی ہلاک؛ ایران جنگ میں مارے گئے امریکی اہلکاروں کی تعداد 17 ہوگئی

امریکی فوج نے ہلاک ہونے والے اہلکاروں کے اعزاز میں ایران پر انتہائی سخت حملے کیے ہیں

ویب ڈیسک July 20, 2026
facebook whatsup
ایران کے عراق پر ڈرون حملے میں امریکی فوجی ہلاک

عراق میں ایرانی ڈرون کے پھینکے گئے بارودی مواد کے پھٹنے سے امریکی فوج کا ایک اہلکار ہلاک ہوگیا۔ 

عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق امریکی سینٹرل کمانڈ نے بتایا کہ عراق کے شمالی علاقے میں ایک گرائے گئے ایرانی حملہ آور ڈرون کے غیر پھٹے ہوئے دھماکا خیز مواد کو ناکارہ بنانے کی کوشش کے دوران دھماکا ہوگیا۔

امریکی فوج کے بیان میں تصدیق کی گئی ہے کہ اسی دوران ہونے والے کنٹرولڈ دھماکے میں ایک امریکی اہلکار جان کی بازی ہار گیا۔ جس کے بعد ایران کے ساتھ جاری جنگ میں ہلاک ہونے والے امریکی فوجیوں کی تعداد 17 تک پہنچ گئی۔

بیان میں کہا گیا ہے کہ 28 فروری سے ایران کے ساتھ جاری جنگ میں اب تک 420 سے زائد امریکی اہلکار زخمی اور کم از کم ایک فوجی تاحال لاپتا ہے۔

اس سے قبل اردن میں امریکی فوجی اڈے موفق السلطي ایئر بیس پر ایرانی حملے میں دو امریکی اہلکار ہلاک ہوئے تھے جبکہ ایک فوجی لاپتا قرار دیا گیا تھا۔

امریکی محکمہ دفاع نے حال ہی میں ہلاک ہونے والے دو اہلکاروں کی شناخت 25 سالہ ٹائلر جیمز فیہان اور 19 سالہ ازابیلا گونزالیز کے نام سے ظاہر کی ہے۔

امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے امریکی فوجیوں کی ہلاکت پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ امریکا اپنے فوجیوں کی قربانی رائیگاں نہیں جانے دے گا۔

انھوں نے اس عزم کا بھی اظہار کیا کہ ہم ایران کو کبھی جوہری ہتھیار حاصل نہیں کرنے دیں گے۔ امریکی فوج نے ہلاک ہونے والے اہلکاروں کے اعزاز میں ایران پر انتہائی سخت حملے کیے ہیں۔

 
facebook whatsup

متعلقہ

Express News

امریکا کے پاس ایران کیساتھ طویل جنگ کیلیے میزائل نہیں بچے، رپورٹ

Express News

اماراتی بندرگاہ فجیرہ کے قریب تجارتی جہاز پر حملہ؛ گولہ ٹکرانے سے شدید نقصان پہنچا

Express News

اگر امریکی فوجی مارا گیا تو ایران کو اس کی کئی گنا بڑی قیمت چکانا ہوگی؛ ٹرمپ

Express News

عراق میں امریکی فوجی ہلاک؛ ایران جنگ میں مارے گئے امریکی اہلکاروں کی تعداد 17 ہوگئی

Express News

امریکا کے فضائی حملے میں ایرانی فوج کا افسر شہید

Express News

امریکی جنگ بندی سے ایران نے اربوں ڈالر کا فائدہ اٹھایا؛ 7 کروڑ بیرل تیل چین روانہ

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو