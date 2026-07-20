اگر امریکی فوجی مارا گیا تو ایران کو اس کی کئی گنا بڑی قیمت چکانا ہوگی؛ ٹرمپ

اسرائیلی وزیراعظم اگر امریکا آتے ہیں تو انھیں کسی بھی صورت گرفتار نہیں کیا جائے گا، امریکی صدر

ویب ڈیسک July 20, 2026
facebook whatsup
امید ہے ایران جنگ کا خاتمہ ایک عظیم ڈیل پر ہوگا، امریکی صدر

عراق میں ایران کے ڈرون سے گرائے گئے پھینکا گیا بارودی مواد کو ناکارہ بنانے کی کوشش میں امریکی فوجی اپنی جان سے گیا جس پر صدر ٹرمپ دھمکی آمیز جواب دیا ہے۔

عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹروتھ سوشل پر ایران کو براہ راست دھمکی دی ہے۔

صدر ٹرمپ نے کہا کہ جب بھی ایران کسی امریکی فوجی کو قتل کرے گا تو جواب میں اُسے اس قتل کی کئی گنا بڑی قیمت ادا کرنا ہوگی۔

انھوں نے مزید کہا کہ وزیرِ دفاع پیٹ ہیگسیتھ، چیئرمین جوائنٹ چیفس آف اسٹاف جنرل ڈینیل کین اور تمام فوجی قیادت کو واضح ہدایات جاری کی ہیں کہ امریکی اہلکاروں پر کسی بھی حملے کا فوری اور بھرپور جواب دیا جائے۔

یاد رہے کہ آج ہی امریکی فوج نے عراق میں اپنے ایک اہلکار کی ہلاکت کی تصدیق کی ہے جس کے بعد ایران کے ساتھ جاری جنگ میں ہلاک ہونے والے امریکی اہلکاروں کی تعداد 17 ہوگئی۔

ایک الگ بیان میں صدر ٹرمپ نے کہا کہ اسرائیلی وزیراعظم بنیامین نیتن یاہو اگر امریکا کا دورہ کرتے ہیں تو انھیں کسی بھی صورت گرفتار نہیں کیا جائے گا۔

ٹرمپ کا یہ بیان اس وقت سامنے آیا جب نیویارک کے میئر زہران ممدانی نے کہا تھا کہ اگر نیتن یاہو ستمبر میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس میں شرکت کے لیے نیویارک آئے تو وہ گرفتار ہوسکتے ہیں۔

خیال رہے کہ بین الاقوامی فوجداری عدالت نے نیتن یاہو کے وارنٹ گرفتاری جاری کیے ہوئے ہیں ہونے تاہم امریکا نہ تو آئی سی سی کا رکن ہے اور نہ ہی عدالت کے فیصلوں کا پابند ہے۔

 

 
facebook whatsup

متعلقہ

Express News

امریکا کے پاس ایران کیساتھ طویل جنگ کیلیے میزائل نہیں بچے، رپورٹ

Express News

اماراتی بندرگاہ فجیرہ کے قریب تجارتی جہاز پر حملہ؛ گولہ ٹکرانے سے شدید نقصان پہنچا

Express News

اگر امریکی فوجی مارا گیا تو ایران کو اس کی کئی گنا بڑی قیمت چکانا ہوگی؛ ٹرمپ

Express News

عراق میں امریکی فوجی ہلاک؛ ایران جنگ میں مارے گئے امریکی اہلکاروں کی تعداد 17 ہوگئی

Express News

امریکا کے فضائی حملے میں ایرانی فوج کا افسر شہید

Express News

امریکی جنگ بندی سے ایران نے اربوں ڈالر کا فائدہ اٹھایا؛ 7 کروڑ بیرل تیل چین روانہ

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو