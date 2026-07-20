ناقص خوراک، 20 فیصد شہری امراض جگر، معدہ میں مبتلا

ملک بھر میں ستر فیصد نوجوان نسل کمر درد، جوڑوں کے درد میں جکڑی گئی

یوسف عباسی July 20, 2026
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لاہور:

ملک بھر میں ناقص خوراک کے باعث 20 فیصد شہری امراض جگر، معدہ میں مبتلا، تفصیلات کے مطابق عالمی سطح پر ایک محتاط سروے کے مطابق پاکستان سمیت دنیا بھر میں 2 ارب افراد ناقص خوراک کے باعث بیمار ہوتے ہیں ان میں مشرقی یورپ،افریقن ممالک اور برصغیر کے ممالک سر فہرست ہیں.

ماہرین کے مطابق ان ممالک میں امراض قلب،امراض جگر،امراض معدہ شامل ہیں جبکہ دوسری جانب پاکستان میں اس وقت سترفیصد نوجوان نسل کمر درد،جعڑوں کے درد میں مبتلا ہے.

جبکہ ہر پانچ میں سے ایک کو جگر اور معدہ کے امراض کی۔شکایت رہتی ہے اس کے بارے میں ڈاکٹر شیراز ملک نے کہا ہے کہ انسانی جسم کو ملیٹیپل انرجی کی ضرورت رہتی ہے جس کی دستیابی صرف خالص خوراک ہی بن سکتی ہے۔
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