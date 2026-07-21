کراچی، فائرنگ اور حادثے میں ایک راہگیر جاں بحق، ایک خاتون زخمی

متوفی کی لاش ضابطے کی کارروائی کے لیے جناح اسپتال منتقل کر دی گئی ہے، ریسکیو حکام

اسٹاف رپورٹر July 21, 2026
facebook whatsup
کراچی:

شہر قائد کے مختلف علاقوں میں پیش آنے والے دو الگ الگ واقعات میں ایک خاتون فائرنگ سے زخمی جبکہ ایک راہگیر ٹریفک حادثے میں جان کی بازی ہار گیا۔

ریسکیو حکام کے مطابق کورنگی ڈھائی نمبر، کوز گارڈ چورنگی کے قریب فائرنگ کے واقعے میں 48 سالہ خاتون راحیلہ زخمی ہوگئیں۔

اطلاع ملنے پر امدادی ٹیم نے انہیں فوری طور پر جناح اسپتال منتقل کیا، جہاں انہیں طبی امداد فراہم کی جا رہی ہے۔

فائرنگ کے واقعے کی وجوہات فوری طور پر معلوم نہیں ہوسکیں جبکہ پولیس نے واقعے کی تحقیقات شروع کر دی ہیں۔

دوسری جانب عبداللہ شاہ غازی مزار کے قریب پل پر نامعلوم گاڑی کی ٹکر سے ایک راہگیر جاں بحق ہوگیا۔

ریسکیو حکام کے مطابق متوفی کی لاش ضابطے کی کارروائی کے لیے جناح اسپتال منتقل کر دی گئی ہے۔

پولیس کا کہنا ہے کہ جاں بحق شخص کی شناخت کا عمل جاری ہے۔

 
facebook whatsup

متعلقہ

Express News

3 سالہ بھتیجی کو بےدردی سے قتل کرنے والی سفاک چاچی کے سنسنی خیز انکشافات

Express News

راولپنڈی؛ طالبہ کو راہ چلتے غیر اخلاقی حرکات کرکے ہراساں کرنے میں ملوث ملزم گرفتار

Express News

کراچی، شہر میں پولیس مقابلے، 3 ڈاکو زخمی حالت میں گرفتار

Express News

غیرملکی خاتون کے ساتھ زیادتی کا واقعہ، نامزد ملزم گرفتار

Express News

کراچی، عزیز آباد میں شہر کی سب سے بڑی گٹکا فیکٹری پر چھاپہ، مرکزی ملزم گرفتار

Express News

کراچی، شہر میں پولیس مقابلے، 3 ملزم زخمی حالت میں گرفتار، ایک پولیس اہلکار زخمی

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو