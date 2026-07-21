بنگلادیش کیخلاف ٹیسٹ سیریز کیلیے آسٹریلوی اسکواڈ کا اعلان، اہم کھلاڑیوں کی واپسی

آسٹریلیا نے اگست میں بنگلادیش کے خلاف ڈارون اور میکے میں ہونے والی دو ٹیسٹ میچوں کی سیریز کے لیے 13 رکنی اسکواڈ کا اعلان کر دیا ہے۔
تفصیلات کے مطابق کپتان پیٹ کمنز، فاسٹ بولر جوش ہیزل ووڈ اور لیجنڈری اسپنر نیتھن لیون انجری سے صحت یاب ہونے کے بعد ٹیم میں واپس آ گئے ہیں۔
تینوں کھلاڑی سڈنی میں کھیلے گئے آخری ٹیسٹ سے باہر تھے جبکہ مائیکل نیسر، ٹوڈ مرفی اور برینڈن ڈوگٹ کو اسٹینڈ بائی پر رکھا گیا ہے۔
یہ سیریز آسٹریلیا کے مصروف ٹیسٹ شیڈول کا آغاز ہوگی جہاں ٹیم آئندہ 11 ماہ میں کم از کم 20 ٹیسٹ میچز کھیلے گی جبکہ ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ فائنل کی صورت میں ایک اضافی میچ بھی شامل ہو سکتا ہے۔
قومی سلیکٹر جارج بیلی نے کہا کہ کمنز، ہیزل ووڈ اور لیون نے فٹنس بحال کرنے کے لیے بھرپور محنت کی ہے اور ٹیم ان کی واپسی پر خوش ہے۔
ان کے مطابق آئندہ مصروف شیڈول کے باعث مختلف کھلاڑیوں کو مواقع ملنے کا امکان بھی موجود ہے۔
عثمان خواجہ کی ریٹائرمنٹ کے بعد بیٹنگ لائن میں تبدیلی متوقع ہے جہاں کیمرون گرین کے نمبر پانچ پر کھیلنے کے امکانات ہیں جبکہ بیو ویبسٹر اپنی جگہ برقرار رکھ سکتے ہیں۔
دوسری جانب ہیزل ووڈ کی واپسی سے اسکاٹ بولینڈ کی جگہ پر سخت مقابلہ پیدا ہو گیا ہے حالانکہ بولینڈ نے حالیہ عرصے میں شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہے۔