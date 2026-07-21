فیفا ورلڈکپ: فائنل کے بعد ہنگامہ آرائی، ارجنٹینا کیخلاف باضابطہ تحقیقات شروع

ماضی میں بھی ارجنٹینا کی ٹیم کو نامناسب رویے اور متنازع جشن منانے پر جرمانوں اور پابندیوں کا سامنا کرنا پڑ چکا ہے

اسپورٹس ڈیسک July 21, 2026
facebook whatsup

فیفا نے اسپین کے خلاف ورلڈ کپ فائنل میں شکست کے بعد ہنگامہ خیز واقعات پر ارجنٹینا کے خلاف باضابطہ انضباطی تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے۔

عالمی فٹبال تنظیم (فیفا) نے ایک ڈسپلنری اور اخلاقیاتی پراسیکیوٹر مقرر کیا ہے جو فائنل کی سیٹی بجنے کے بعد پیش آنے والے واقعات کا جائزہ لے گا۔

تحقیقات کے نتیجے میں ملوث کھلاڑیوں یا کوچنگ اسٹاف پر پابندی جبکہ ارجنٹائن فٹبال ایسوسی ایشن پر جرمانہ بھی عائد کیا جا سکتا ہے۔

ورلڈ کپ فائنل میں اسپین نے ارجنٹینا کو 0-1 سے شکست دے کر ٹائٹل اپنے نام کیا جس کے بعد دونوں ٹیموں کے کھلاڑیوں اور آفیشلز کے درمیان تلخ جملوں کے تبادلے کے بعد دھکم پیل دیکھنے میں آئی۔

رپورٹس کے مطابق نہوئل مولینا، لیاندرو پاریدیس، تھیاغو المادا اور معاون کوچ روبرٹو ایالا اس تنازع کا حصہ تھے۔

فیفا نے واضح کیا ہے کہ اگرچہ ابتدائی طور پر پاریدیس کے ریڈ کارڈ کی اطلاع دی گئی تھی تاہم بعد میں اسے ریکارڈ سے ہٹا دیا گیا اور اس وقت ان کے خلاف کوئی فوری تادیبی کارروائی نہیں کی گئی۔

اس سے قبل ارجنٹینا کے اینزو فرنانڈیز کو دو پیلے کارڈز کے باعث میدان سے باہر بھیجا گیا تھا۔

فیفا پہلے ہی ارجنٹینا کے خلاف ایک اور معاملے کی بھی جانچ کر رہا ہے جس میں سیمی فائنل میں انگلینڈ کو شکست دینے کے بعد کھلاڑیوں نے فاک لینڈ جزائر سے متعلق سیاسی بینر اٹھایا تھا۔

ماضی میں بھی ارجنٹینا کی ٹیم کو نامناسب رویے اور متنازع جشن منانے پر جرمانوں اور پابندیوں کا سامنا کرنا پڑ چکا ہے۔

فیفا کے قوانین کے تحت اگر یہ ثابت ہو جائے کہ کھلاڑیوں یا آفیشلز نے کھیل کی ساکھ کو نقصان پہنچایا یا شائستگی کے اصولوں کی خلاف ورزی کی تو ان پر عالمی سطح پر پابندی بھی عائد کی جا سکتی ہے۔
facebook whatsup

متعلقہ

Express News

فیفا رینکنگ جاری، ورلڈ چیمپئن اسپین نے ارجنٹینا سے پہلی پوزیشن چھین لی

Express News

فیفاورلڈ کپ: اسپین کی فتح کی آفیشل تصویر سے ٹرمپ غائب، سوشل میڈیا پر نئی بحث چھڑ گئی

Express News

فیفا ورلڈ کپ فاتح ٹیم کی شاندار وطن واپسی، میڈرڈ میں تاریخی استقبال

Express News

انڈر 18 ہاکی ورلڈ کپ کوالیفائر: پاکستان نے عمان کو  0-5 سے شکست دیدی

Express News

روہت شرما نے ریٹائرمنٹ سے متعلق قیاس آرائیوں پر خاموشی توڑ دی

Express News

اسپیشل اولمپکس پاکستان نیشنل گیمز 2026 کا منگل سے کراچی میں آغاز

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو