کراچی؛ 16 سالہ لڑکی کو مبینہ زیادتی کے بعد قتل کس نے کیا؟ خوفناک انکشاف

قتل کے بعد شاطر ملزم نے شبہے سے بچنے کے لیے پولیس کے ساتھ تلاش میں بھی حصہ لیا تھا

اسٹاف رپورٹر July 21, 2026
facebook whatsup
کراچی:

شہر قائد میں 16 سالہ لڑکی کو مبینہ زیادتی کے بعد کس نے قتل کیا، اس حوالے سے پولیس تفتیش میں خوفناک انکشافات سامنے آئے ہیں۔

پولیس کے مطابق 16 سالہ آرمیش کے اندھے قتل کا معما  حل کرلیا گیا ہے اور واقعے کے  مرکزی ملزم کو بھی گرفتار کرلیا گیا ہے۔ ملزم مقتولہ کا سابق منگیتر اور قریبی رشتے دار نکلا۔

ابتدائی تفتیش کے مطابق مقتولہ کی دوسری جگہ پر منگنی  ہو گئی تھی، جس پر ملزم رنجش رکھتا تھا اور اس نے مبینہ طور پر زیادتی کے بعد گلا دبا کر 16 سالہ آرمیش کو قتل کیا۔ وقوعے کے وقت مقتولہ گھر میں اکیلی تھی اور اس کی والدہ ملازمت پر گئی ہوئی تھی۔

پولیس کے مطابق مقتولہ کے والد کا پہلے ہی انتقال ہو چکا ہے جب کہ ملزم اور مقتولہ ایک ہی رہائشی عمارت میں رہتے تھے۔ قتل کے بعد شاطر ملزم نے شبہے سے بچنے کے لیے پولیس کے ساتھ تلاش میں بھی حصہ لیا تھا۔

مبینہ زیادتی اور قتل کے الزام میں گرفتار ملزم کی شناخت فیضان ولد محمد اسحاق کے نام سے ہوئی ہے، جسے جدید تکنیکی شواہد اور سائنسی تفتیش سے ٹریس کیا گیا۔ پولیس نے مقدمے میں دفعہ 376 بھی شامل  کی ہے۔

دریں اثنا پولیس نے ملزم کا جسمانی ریمانڈ حاصل کر کے مزید تفتیش شروع کردی ہے۔

واضح رہے کہ 4 مارچ کو کیماڑی کے علاقے میں 16 سالہ آرمیش کا قتل ہوا تھا اور فلیٹ سے اس کی پھندا لگی لاش ملی تھی، جس کے بعد انویسٹی گیشن پولیس جیکسن کی ٹیم نے واقعے کی تحقیقات  کرکے مقدمے کو انجام تک پہنچایا۔
facebook whatsup

متعلقہ

Express News

کراچی میں ایک اور شہری ڈکیتی مزاحمت پر جاں بحق، رواں سال میں قتل ہونے والوں کی تعداد 43 ہوگئی

Express News

وفاقی وزرا کے غیر ذمہ دارانہ بیانات سے آزاد کشمیر کا معاملہ پیچیدہ ہورہا ہے، بلاول بھٹو

Express News

پیٹرولیم مصنوعات کی نئی قیمتوں کا اعلان، ڈیزل 5 روپے 71 پیسے مہنگا

Express News

پاکستان نے مہنگی ترین ایل این جی گیس خرید لی

Express News

9 مئی کمیشن بنانے، فوٹیجز سامنے لانے کے مطالبے پر مذاکرات رک گئے، پی ٹی آئی عہدے دارکا انکشاف

Express News

کینیڈین وزیر خارجہ کی فیلڈ مارشل سے ملاقات، امن و استحکام کے فروغ میں تعمیری کردار کو سراہا

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو