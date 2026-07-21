فیفا ورلڈکپ: ’یہ زخم بھرنے میں وقت لگے گا‘ فائنل میں شکست پر میسی افسردہ

ٹیم نے مسلسل دوسری مرتبہ ورلڈ کپ فائنل تک رسائی حاصل کی جو ایک بڑی کامیابی ہے، میسی

اسپورٹس ڈیسک July 21, 2026
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ارجنٹینا کے کپتان لیونل میسی نے ورلڈکپ فائنل میں اسپین کے ہاتھوں شکست کے بعد اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس ہار کا دکھ بہت گہرا ہے اور اس زخم کو بھرنے میں وقت لگے گا۔

فائنل میچ کے اضافی وقت میں فیران ٹوریس کے فیصلہ کن گول کی بدولت اسپین دوسری مرتبہ عالمی چیمپئن بن گیا جبکہ ارجنٹینا اپنے 2022 کے ٹائٹل کا دفاع کرنے میں ناکام رہا۔

39 سالہ میسی نے سوشل میڈیا پر اپنے پیغام میں کہا کہ اگرچہ شکست کا غم ناقابل بیان ہے لیکن وہ ٹورنامنٹ کی مثبت یادوں اور پوری قوم کی بھرپور حمایت کو ہمیشہ یاد رکھیں گے۔

انہوں نے کہا کہ ٹیم نے مسلسل دوسری مرتبہ ورلڈ کپ فائنل تک رسائی حاصل کی جو ایک بڑی کامیابی ہے اور کھلاڑیوں نے ہر میچ میں بھرپور عزم اور محنت کا مظاہرہ کیا۔

میسی نے اسپین کو عالمی چیمپئن بننے پر مبارک باد بھی دی۔

انہوں نے پورے ٹورنامنٹ میں آٹھ گول اور چار اسسٹ کے ذریعے نمایاں کردار ادا کیا تاہم فائنل میں مضبوط ہسپانوی دفاع کے سامنے کامیابی حاصل نہ کر سکے۔

دوسری جانب مڈفیلڈر اینزو فرنانڈیز نے بھی کہا کہ ٹیم نے قومی جرسی کا دفاع پوری لگن، عاجزی اور عزم کے ساتھ کیا۔

انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ اصل کامیابی صرف ٹرافی جیتنے میں نہیں بلکہ ہر لمحہ اپنی ٹیم اور ملک کے لیے بھرپور جدوجہد کرنے میں ہے۔
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