بانی ایم کیو ایم کیخلاف ریاست کیخلاف نعرے بازی کا مقدمہ دوبارہ کھل گیا

انسداد دہشتگردی عدالت نے 5 ملزمان کا جسمانی ریمانڈ منظور کرلیا

کورٹ رپورٹر July 21, 2026
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کراچی:

بانی ایم کیو ایم کے خلاف حکومت اور ریاست کے خلاف نعرے بازی کا مقدمہ دوبارہ کھول دیا گیا۔

انسداد دہشت گردی عدالت میں گرفتار پانچ ملزمان سید حمید پاشا، محمد تحسین، محمد عمر، مرزا وسیم اور آفاق عالم کو پیش کیا گیا جس پر عدالت نے ان کا جسمانی ریمانڈ منظور کرلیا۔ عدالت نے حکم دیا کہ ملزمان کو 23 جولائی کو دوبارہ پیش کیا جائے۔

تفتیشی افسر کے مطابق کیس میں مزید ملزمان کی گرفتاری اور شناخت پریڈ کرانا مقصود ہے، اسی لیے پولیس نے یکم اگست تک جسمانی ریمانڈ کی استدعا کی تھی۔

مقدمے میں ایم کیو ایم کے بانی کے علاوہ موجودہ چیئرمین خالد مقبول صدیقی، ڈاکٹر فاروق ستار، سابق صوبائی وزیر رؤف صدیقی، سابق رکن قومی اسمبلی کنور نوید، سابق میئر وسیم اختر، قمر منصور اور محمود حسین کے نام بھی شامل ہیں، جبکہ ایک ہزار سے بارہ سو نامعلوم افراد کو بھی نامزد کیا گیا ہے۔

مقدمے کے مطابق ملزمان نے 12 مئی 2016 کو مزار قائد کے قریب شاہراہ قائدین کو زبردستی بند کیا اور حکومت و ریاست کے خلاف نعرے بازی کی۔
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