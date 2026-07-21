فیفا ورلڈکپ: 18 ملین پاؤنڈ سے زائد مالیت کی جعلی فٹبال جرسیوں کی بڑی کھیپ ضبط

فیفا ورلڈکپ 2026 کے دوران برطانیہ میں 18 ملین پاؤنڈ سے زائد مالیت کی جعلی فٹبال جرسیوں اور دیگر سامان کی بڑی کھیپ ضبط کرلی گئی۔
برطانوی حکام کے مطابق ٹورنامنٹ کے دوران جعلی جرسیوں کی مانگ میں نمایاں اضافہ ہوا تاہم یہ مصنوعات نہ صرف غیر قانونی ہیں بلکہ حفاظتی اعتبار سے بھی خطرناک ثابت ہو سکتی ہیں۔
پولیس انٹیلیکچوئل پراپرٹی آفس نے ’آپریشن بلاکس وچ‘ کے تحت ملک بھر میں کارروائیاں کرتے ہوئے 2 لاکھ 20 ہزار سے زائد جعلی فٹبال مصنوعات برآمد کیں۔
برمنگھم کے ایک گودام پر چھاپے کے دوران ایک ہزار 618 جعلی جرسیاں قبضے میں لی گئیں جن میں کائلیان ایمباپے اور ایرلنگ ہالینڈ جیسے معروف کھلاڑیوں کی نقل شدہ شرٹس بھی شامل تھیں۔
حکام کا کہنا ہے کہ جعلی جرسیوں میں استعمال ہونے والے رنگ اور مواد خصوصاً بچوں کی جلد کے لیے نقصان دہ ہو سکتے ہیں۔
چیشائر فائر اینڈ ریسکیو سروس کے تجربات میں یہ بھی سامنے آیا کہ جعلی جرسیاں اصلی کٹس کے مقابلے میں کہیں زیادہ آتش گیر ہیں اور آگ لگنے پر فوری پگھل جاتی ہیں۔
ماہرین نے خبردار کیا ہے کہ کم قیمت کے باعث ایسی مصنوعات خریدنے والے صارفین دراصل غیر قانونی جرائم پیشہ نیٹ ورکس کی مالی مدد کرتے ہیں، جبکہ ان اشیاء پر صحت اور حفاظت کے مقررہ معیارات بھی لاگو نہیں ہوتے۔