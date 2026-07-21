پنجاب میں 96 لاکھ بچے آؤٹ آف اسکول ہونے کا انکشاف

مردم شماری 2023ء کے مطابق 5 سے 16سال کی عمر کے 96 لاکھ بچے اسکول سے باہر ہیں، محکمہ اسکول ایجوکیشن

اسٹاف رپورٹر July 21, 2026
facebook whatsup
لاہور:

صوبہ پنجاب میں 96 لاکھ بچے آؤٹ آف اسکول ہونے کا انکشاف ہوا ہے۔

ایکسپریس نیوز کے مطابق پنجاب بھر میں کتنے بچے آؤٹ آف اسکول ہیں؟ محکمہ اسکول ایجوکیشن نے اپوزیشن رکن اسمبلی احمر رشید بھٹی کے سوال پر تفصیلات پنجاب اسمبلی  میں پیش کردیں۔

محکمہ اسکول ایجوکیشن نے انکشاف کیا ہے کہ پاکستان بیورو آف اسٹیٹکس کی مردم شماری 2023ء کے مطابق 5 سے 16سال کی عمر کے 96 لاکھ بچے اسکول سے باہر ہیں، پاکستان کی 45 میں سے پنجاب کی 30 تحصیلوں میں آؤٹ آف اسکول بچوں کی تعداد زیادہ ہے۔

محکمہ اسکول ایجوکیشن نے کہا ہے کہ محکمہ اسکول ایجوکیشن آؤٹ آف اسکول بچوں کو اسکول میں لانے کے لیے سرگرم ہے، اسکول انرولمنٹ مہم سمیت دیگر انشی ایٹوز شروع کردیے گئے ہیں۔
facebook whatsup

متعلقہ

Express News

کراچی میں دوست کے گھر چوری کرنے والا ملزم گرفتار، 36 لاکھ روپے برآمد

Express News

خیبرپختونخوا میں بارش کا سلسلہ جاری، سیلابی صورتحال، 12 افراد جاں بحق

Express News

گلگت بلتستان کے عوام کی فلاح کیلئے نئی حکومت کے ساتھ مل کر کام کرنے کیلئے پرعزم ہیں، وزیراعظم

Express News

وزیراعظم کا ایران-امریکا کشیدگی پر اظہار تشویش، فریقین پر تحمل پر زور

Express News

پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں اضافے کا اعلان

Express News

پی ٹی اے اور میٹا کے درمیان فریم ورک پر دستخط

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو