پاکستان تحریک انصاف (پی ٹی آئی) کے ناراض ارکان اسمبلی نے پارٹی چیرمین بیرسٹر گوہر کو خط لکھ دیا ہے، جس میں انکشاف کیا گیا ہے کہ بانی چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کو مختلف مواقع پر باقاعدہ طور پر مائنس کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔
پی ٹی آئی ناراض اراکین نے چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کو خط میں لکھا ہے کہ صوبائی اسمبلی میں ‘رہائی تحریک’ کا صرف ون پوائنٹ ایجنڈا بانی چیئرمین کی رہائی ہے، بانی چیئرمین پی ٹی آئی کی رہائی کے لیے ہر ممکن کوشش کرتے ہوئے ایک مضبوط اور جامع لائحہ عمل ترتیب دیا جائے۔
ناراض ارکان نے کہا کہ آپ نے واضح طور پر یقین دہانی کرائی کہ جلد ہی علامہ ناصر عباس اور محمود خان اچکزئی کے ساتھ مرکزی قیادت کی موجودگی میں ہماری ملاقات کرائی جائے گی، تاحال اس حوالے سے نہ تو ہمیں کسی پیش رفت سے آگاہ کیا گیا ہے اور نہ ہی عملاً کوئی پیش رفت دیکھنے میں آئی ہے۔
بیرسٹر گوہر سے ناراض ارکان نے مطالبہ کیا کہ ایک مرتبہ پھر گزارش ہے کہ فوری طور پر علامہ ناصر عباس، محمود خان اچکزئی اور مرکزی قیادت کی موجودگی میں ہماری ملاقات کا اہتمام کیا جائے۔
پی ٹی آئی ناراض اراکین نے دعویٰ کیا کہ بانی چیئرمین کو مختلف مواقع پر باقاعدہ طور پر مائنس کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، پشاور میں پریمیئر لیگ کے افتتاحی پروگرام میں ہمارے قائد کی تصویر موجود تھی، نہ ان کے بارے میں کوئی تعارفی یا آگاہی پروگرام پیش کیا گیا۔
انہوں نے کہا ہے کہ صوبائی حکومت بھی بانی چئیرمین کو دانستہ طور پر نظرانداز یا مائنس کرنے کی کوشش کر رہی ہے اور صوبائی حکومت نے دیگر جماعتوں بالخصوص پاکستان مسلم لیگ (ن) اور پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ غیر معمولی قربت اختیار کر لی ہے۔
پی ٹی آئی ناراض ارکان کا کہنا تھا کہ بجٹ میں اپوزیشن جماعتوں کے لیے خاطر خواہ فنڈز مختص کیے گئے جبکہ حالیہ کرکٹ اسٹیڈیم پروگرام میں گورنر صاحب اور دیگر اپوزیشن رہنماؤں کو غیر معمولی اہمیت اور تشہیر دی گئی۔