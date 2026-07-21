سنگاپور میں ہیرا چوری کی انوکھی واردات؛ شاطر چور بھارتی نکلے؛ قید کی سزا

سنگاپور پولیس نے صرف تین گھنٹے میں ملزمان کو حراست میں لے لیا

ویب ڈیسک July 21, 2026
facebook whatsup
دونوں بھارتیوں نے جعلی ہیرا تیار کیا اور اسے اصل ہیرے سے تبدیل کردیا

سنگاپور پولیس نے 30 اور 42 سالہ دو بھارتیوں کو تقریباً 2 لاکھ 35 ہزار سنگاپوری ڈالر مالیت کا ہیرا ایک زیورات کی دکان سے چوری کرنے کے صرف 3 گھنٹے کے اندر گرفتار کر لیا۔

عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق 42 سالہ منوج کمار اور اس کے ساتھی نے واردات سے قبل بھارت کے شہر سورت میں اصل ہیرے کے ہم شکل ایک جعلی ہیرا تیار کرایا۔ یہاں تک کہ جعلی ہیرے کا سائز اور شناختی نمبر بھی اصل ہیرے سے ملتا جلتا بنایا گیا تھا تاکہ کسی کو فوری طور پر شک نہ ہو۔

دونوں افراد جون 2026 میں سنگاپور پہنچے اور چائنا ٹاؤن میں واقع ایک جیولری شاپ کا رخ کیا۔ ایک ملزم نے دکان کے سیلز منیجر کو مختلف زیورات دکھانے میں مصروف رکھا جبکہ دوسرے نے موقع پاکر اپنے منہ میں چھپایا گیا جعلی ہیرا نکالا اور تقریباً 4.95 قیراط وزنی اصلی ہیرے سے تبدیل کر دیا۔

سیلز مین کو چکمہ دینے کے بعد ملزمان اصلی ہیرا اپنے منہ میں چھپا کر دکان سے نکل گئے واردات کے بعد دونوں اپنے ہوٹل واپس گئے، طے شدہ وقت سے پہلے کمرہ خالی کیا اور اسی روز بھارت واپسی کے لیے پرواز بک کر لی۔

تاہم ملزمان کی یہ چال دکان میں نصب سی سی ٹی وی کیمروں میں محفوظ ہوگئی۔ پولیس نے سی سی ٹی وی فوٹیج کی مدد سے ملزمان کا سراغ لگایا اور چانگی انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر امیگریشن کارروائی کے دوران گرفتار کرکے چوری شدہ ہیرا برآمد کرلیا۔

استغاثہ نے عدالت کو بتایا کہ دونوں افراد سنگاپور صرف اس واردات کی غرض سے آئے تھے اور انہوں نے جرم کی مکمل منصوبہ بندی کر رکھی تھی یہاں تک کہ گرفتاری سے بچنے کے لیے فوری واپسی کا انتظام بھی پہلے سے کر لیا گیا تھا۔

سنگاپور کی عدالت نے ایک بھارتی شہری کو لاکھوں ڈالر مالیت کا قیمتی ہیرا چوری کرنے کے جرم میں دو سال، دو ماہ اور دو ہفتے قید کی سزا سنا دی جبکہ اس کے مبینہ ساتھی کے خلاف مقدمے کی کارروائی جاری ہے۔

 

 
facebook whatsup

متعلقہ

Express News

پاسداران انقلاب کا کویت میں امریکی ریڈار سسٹم تباہ کرنے کا دعویٰ

Express News

فرانس میں 15 سال سے کم عمر بچوں کے سوشل میڈیا استعمال پر پابندی عائد

Express News

کاکروچ جنتا پارٹی کی حمایت میں احتجاج؛ راہول اور پریانکا گاندھی پر تشدد اور گرفتاری

Express News

ایران جنگ نے امریکی فوج کا خزانہ خالی کرنا شروع کر دیا؛ شدید مالی بحران کا سامنا

Express News

سنگاپور میں ہیرا چوری کی انوکھی واردات؛ شاطر چور بھارتی نکلے؛ قید کی سزا

Express News

سعودی بندرگاہوں کی ناکہ بندی کی تو بندوبست کرنا جانتے ہیں؛ ٹرمپ کی حوثیوں کو دھمکی

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو