خیبرپختونخوا میں بارش کا سلسلہ جاری، سیلابی صورتحال، 12 افراد جاں بحق

سیلاب سے حادثات میں 18 افراد زخمی اور 18 گھروں کو نقصان پہنچا ہے، پی ڈی ایم اے

محمد ہارون July 21, 2026
facebook whatsup
فوٹو: فائل

خیبر پختونخوا میں دو دنوں سے وقفے وقفے سے جاری طوفانی بارش اور سیلاب سے حادثات میں 12 افراد جاں بحق اور 18 زخمی ہوئے اور 18 گھروں کو بھی نقصان پہنچا ہے۔

صوبائی ڈیزاسٹر اتھارٹی (پی ڈی ایم اے) کی رپورٹ کے مطابق گزشتہ 48 گھنٹوں کے دوران بارش اور گھروں کی چھتیں، دیواریں گرنے اور دیگر مختلف حادثات میں 12 افراد جاں بحق ہوئے ہیں، جن میں 5 بچے اور دو خواتین شامل ہیں، اسی طرح زخمیوں میں 10 مرد، 4 خواتین اور 4 بچے شامل ہیں۔

رپورٹ میں بتایا گیا کہ بارش اور سیلاب سے 18 گھر بھی متاثر ہوئے ہیں، ان میں 15 جزوی جبکہ 3 مکمل طور پر منہدم ہوئے ہیں۔

پی ڈی ایم اے کی رپورٹ میں بتایا گیا کہ یہ حادثات صوبے کے مختلف اضلاع پشاور، نوشہرہ، خیبر، مردان، بونیر، باجوڑ، چترال لوئر، دیر لوئر اور اپر، ایبٹ آباد، مانسہرہ، تور غر اور کرم اور شمالی وزیرستان میں پیش آئے ہیں۔

پی ڈی ایم اے نے مزید بتایا کہ ریسکیو 1122، ضلعی انتظامیہ اور متعلقہ اداراے آپس میں رابطے میں ہیں اور امدادی سرگرمیاں جاری رکھے ہوئے ہیں اور متاثرہ اضلاع کی انتظامیہ کو متاثرین کو جلد امدادی سامان فراہم کرنے کی ہدایت جاری کی ہے۔

خیبر پختونخوا میں دریاؤں سے متعلق رپورٹ میں پی ڈی ایم اے نے کہا کہ صوبے کے تمام دریاؤں اور ندی نالوں میں پانی کی سطح اور بہاؤ معمول کے مطابق ہے۔
facebook whatsup

متعلقہ

Express News

کراچی میں دوست کے گھر چوری کرنے والا ملزم گرفتار، 36 لاکھ روپے برآمد

Express News

خیبرپختونخوا میں بارش کا سلسلہ جاری، سیلابی صورتحال، 12 افراد جاں بحق

Express News

گلگت بلتستان کے عوام کی فلاح کیلئے نئی حکومت کے ساتھ مل کر کام کرنے کیلئے پرعزم ہیں، وزیراعظم

Express News

وزیراعظم کا ایران-امریکا کشیدگی پر اظہار تشویش، فریقین پر تحمل پر زور

Express News

پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں اضافے کا اعلان

Express News

پی ٹی اے اور میٹا کے درمیان فریم ورک پر دستخط

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو