سی ایس ایس میں نوجوانوں کی کم دلچسپی کا تاثر درست نہیں، فیڈرل پبلک سروس کمیشن

امیدواروں کی تعداد میں 45 فیصد کمی سے متعلق اعداد و شمار کاغلط موازنہ کیا گیا

حیدر نسیم July 21, 2026
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اسلام آباد:

فیڈرل پبلک سروس کمیشن نے سی ایس ایس امیدواروں کی تعداد میں 45 فیصد کمی کے تاثر کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ سی ایس ایس میں نوجوانوں کی دلچسپی کم ہونے کا تاثر درست نہیں اور اعدادوشمار کا غلط موازنہ کیا گیا۔ 

ایف پی ایس سی کے مطابق 2022 اور 2025 کے درخواست گزاروں کا موازنہ درست تناظر میں نہیں کیا گیا، 2025 میں ایم پی ٹی کیلیے 64 ہزار 81 امیدواروں نے رجسٹریشن کرائی۔

2025 کے تحریری امتحان کیلیے 18 ہزار 139 امیدواروں نے درخواستیں جمع کرائیں، تحریری امتحان میں 12 ہزار 792 امیدوار شریک ہوئے جبکہ 354 امیدوار کامیاب قرار پائے۔ 

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2025 میں انٹرویوز کے بعد 342 امیدوار اہل قرار دیٔے گئے جبکہ 170 امیدواروں کو مختلف سروسز میں تعینات کیا گیا۔ 

ایف پی ایس سی کے مطابق ہر سال ایم پی ٹی اسکریننگ ٹیسٹ میں ہزاروں امیدوار شریک ہوتے ہیں اور یہ ان کی سی ایس ایس میں دلچسپی کا ثبوت ہے، میڈیا رپورٹس میں ایم پی ٹی امیدواروں کے اعدادوشمار نظر انداز کیے گئے۔
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