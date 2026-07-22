سینٹرل ایشین والی بال چیمپئن شپ: پاکستان کا فاتحانہ آغاز، سری لنکا کو شکست

ٹورنامنٹ کا باقاعدہ آغاز لیاقت جمنیزیم، پاکستان اسپورٹس کمپلیکس اسلام آباد میں ہو گیا

ذوالفقار بیگ July 22, 2026
facebook whatsup

سینٹرل ایشین والی بال ایسوسی ایشن (کاوا) مینز والی بال چیمپئن شپ 2026 میں میزبان پاکستان کا فاتحانہ آغاز، قومی ٹیم نے سری لنکا کو تین صفر سے شکست دی۔ ٹورنامنٹ کا باقاعدہ آغاز لیاقت جمنیزیم، پاکستان اسپورٹس کمپلیکس اسلام آباد میں ہو گیا۔

 پاکستان والی بال فیڈریشن کے زیرِ اہتمام منعقد ہونے والے اس چھ ملکی ایونٹ میں پاکستان، بنگلہ دیش، قازقستان، نیپال، سری لنکا اور ازبکستان کی ٹیمیں ٹائٹل کے حصول کے لیے نبرد آزما ہیں۔ افتتاحی تقریب کے مہمانِ خصوصیات وفاقی سیکرٹری برائے بین الصوبائی رابطہ محی الدین احمد وانی تھے جنہوں نے چیمپئن شپ کا باضابطہ افتتاح کیا، جبکہ پاکستان والی بال فیڈریشن کے چیئرمین چوہدری محمد یعقوب اور صدر سہیل خاور میر نے تمام مہمانوں اور غیر ملکی وفود کا خیرمقدم کیا۔

 افتتاحی روز کھیلے گئے پہلے میچ میں قازقستان نے پانچ سیٹوں کے سخت مقابلے کے بعد نیپال کو 3–2 (25–19، 25–21، 32–34، 19–25 اور 15–09) سے شکست دی، جبکہ دوسرے سنسنی خیز میچ میں بنگلہ دیش نے ازبکستان کو 3–2 (25–20، 26–28، 26–24، 21–25 اور 15–12) سے ہرایا۔

دن کے تیسرے اور آخری میچ میں میزبان پاکستان نے شاندار آل راؤنڈ کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے سری لنکا کو ایک طرفہ مقابلے کے بعد اسٹریٹ سیٹس میں 3–0 (25–16، 25–15 اور 25–18) سے شکست دے کر ایونٹ کا فاتحانہ اور کامیاب آغاز کیا، جس پر فیڈریشن قیادت نے قومی ٹیم کو مبارکباد پیش کی ہے۔ ٹورنامنٹ میں آج سری لنکا کا مقابلہ نیپال سے، ازبکستان کا قازقستان سے اور پاکستان کا مقابلہ بنگلہ دیش سے ہوگا۔
facebook whatsup

متعلقہ

Express News

فیفا ورلڈ کپ فائنل: اسپین کی جیت نے میاخلیفہ کو بھی مالا مال کر دیا

Express News

ویمن انڈر 19 ٹی ٹوئنٹی: پاکستان نے جنوبی افریقا کو شکست دے کر سیریز 2-2 سے برابر کردی

Express News

سینٹرل ایشین والی بال چیمپئن شپ: پاکستان کا فاتحانہ آغاز، سری لنکا کو شکست

Express News

افغانستان کرکٹ ٹیم کے نئے ون ڈے اور ٹیسٹ کپتان کا اعلان

Express News

اسٹار فٹبالر ارلنگ ہالینڈ کی ویڈیو سے ہیلمٹ کا پیغام، کیرالہ پولیس کی منفرد مہم وائرل

Express News

اسلام آباد: سینئر اور جونیئر انڈر 21 ہاکی ٹیموں کے درمیان مقابلہ، سینئر ٹیم نے کامیابی حاصل کر لی

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو