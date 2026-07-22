کسی بھی وقت ہڑتال کی کال دی جائے گی، پیٹرول کی قیمت میں اضافے پر ٹرانسپورٹ اتحاد کا ردعمل

دسمبر کی ملک گیر ہڑتال میں وفاقی اور صوبائی حکومتوں نے جو وعدے کیے تھے ان پر بھی عمل درآمد کیا جائے، ملک شہزاد اعوان

آفتاب خان July 22, 2026
facebook whatsup
فوٹو: فائل

پاکستان گڈز ٹرانسپورٹ الائنس کے صدر ملک شہزاد اعوان نے وفاقی حکومت کی جانب سے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کی شدید مذمت کرتے ہوئے اس تبدیلی کو مسترد کردیا اور اعلان کیا ہے کسی بھی وقت ملک گیر ہڑتال کی کال دی جائے گی۔

پاکستان گڈز ٹرانسپورٹ الائنس کے صدر ملک شہزاد اعوان نے کہا کہ وفاقی حکومت کے روزانہ کی بنیاد پر پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں تبدیلی کے فیصلے کو مسترد کرتے ہیں اور اس حوالے سے پاکستان بھر کی ٹرانسپورٹ ایسوسی ایشنز سے مشاورت جاری ہے۔

انہوں نے خبردار کیا کہ وفاقی حکومت کی غلط پالیسیوں کے خلاف بہت جلد ملک گیر ہڑتال کا اعلان کریں گے، پاکستان بھر کے ٹرانسپورٹرز تیار رہیں، کسی بھی وقت ملک گیر ہڑتال کی کال دی جائے گی۔

صدر گڈز ٹرانسپورٹ الائنس نے کہا کہ وفاقی حکومت کی غلط پالیسیوں اور ڈیزل کی قیمت میں مسلسل اضافے سے ہماری ٹرانسپورٹ کھڑی ہو رہی ہے، وفاقی حکومت ٹرانسپورٹر دشمن فیصلے کر رہی ہے۔

انہوں نے پاکستان بھر کی چیمبرز اور فیڈریشنز سے اس معاملے میں کردار ادا کرنے کا مطالبہ کیا۔

ملک شہزاد اعوان نے مطالبہ کیا کہ ٹول ٹیکس اور ود ہولڈنگ ٹیکس میں اضافہ بھی فوری واپس لیا جائے، ہم وفاقی حکومت سے ٹول ٹیکس، ود ہولڈنگ ٹیکس سمیت موٹروے اور ٹریفک پولیس کے چالان میں ریلیف کا مطالبہ کر رہے ہیں لیکن وفاقی اور صوبائی حکومتیں گڈز ٹرانسپورٹرز کو کسی قسم کا کوئی ریلیف نہیں دے رہی ہیں۔

انہوں نے کہا کہ ملک کے وسیع تر مفاد میں گاڑیاں نقصان میں چلا رہے ہیں اور جنگی حالات سے ہمارا ٹرانسپورٹ کا کاروبار بہت متاثر ہے لیکن وفاقی حکومت ہمیں مجبور کر رہی ہے کہ ہم ملک گیر ہڑتال پر چلے جائیں۔

ملک شہزاد اعوان نے مزید کہا کہ دسمبر کی ملک گیر ہڑتال میں وفاقی اور صوبائی حکومتوں نے جو وعدے کیے تھے ان پر بھی عمل درآمد کیا جائے۔
facebook whatsup

متعلقہ

Express News

کسی بھی وقت ہڑتال کی کال دی جائے گی، پیٹرول کی قیمت میں اضافے پر ٹرانسپورٹ اتحاد کا ردعمل

Express News

6 روز میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں 63 روپے سے زائد کا اضافہ ہوا

Express News

لاہور؛ نجی کمپنی کا سیکیورٹی گارڈ کا مبینہ اغوا، مقدمہ درج

Express News

پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں مسلسل تیسرے روز بڑا اضافہ

Express News

جماعت اسلامی کے سیکریٹری جنرل امیرالعظیم انتقال کرگئے

Express News

سعد رفیق کا بیان سیاسی دیوالیہ پن اور قومی یکجہتی کے خلاف ہے، شرجیل میمن

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو