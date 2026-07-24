حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں مسلسل پانچویں روز بھی اضافہ کردیا۔
وزارت توانائی پیٹرولیم ڈویژن سے جاری نوٹیفکیشن میں کہا گیا ہے کہ وفاقی حکومت اور آئل اینڈ گیس ریگیولیٹری اتھارٹی (اوگرا) کی جانب سے جاری پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کے طریقہ کار کے مطابق پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں ردوبدل کر دیا گیاہے۔
نوٹیفکیشن میں کہا گیا ہے کہ پیٹرولیم مصنوعات کی نئی قیمتوں کا اطلاق 25 جولائی 2026 کے لیے ہوگا۔
نوٹیفکیشن کے مطابق حکومت نے پیٹرول فی لیٹر 3 روپے 66 پیسے مہنگا کر دیا ہے اور پیٹرول کی فی لیٹر نئی قیمت 335 روپے 18 پیسے کی سطح پر پہنچ گئی ہے۔
اسی طرح ہائی اسپیڈ ڈیزل بھی مزید 4 روپے 80 پیسے مہنگا ہوگیا ہے اور ہائی اسپیڈ ڈیزل کی فی لیٹر نئی قیمت 383 روپے 46 پیسے مقرر کی گئی ہے۔
خیال رہے کہ حکومت کی جانب سے گزشتہ روز بھی پیٹرول اور ڈیزل کی فی لیٹر قیمت میں بالترتیب 4 روپے 40 پیسے اور 3 روپے 62 پیسے اضافہ کردیا گیا تھا، جس کے بعد پیٹرول کی قیمت 378 روپے 66 پیسے اور ڈیزل کی قیمت 378 روپے 66 پیسے کی سطح پر پہنچ گئی تھی۔