ویسٹ انڈیز کیخلاف سیریز کیلیے ٹیم مکمل طور پر تیار ہے، بابر اعظم

پاکستان ٹیسٹ ٹیم کے کپتان بابر اعظم نے ویسٹ انڈیز کے خلاف سیریز کے لیے ٹیم کی تیاریوں پر اطمینان کا اظہار کیا ہے۔
پہلے ٹیسٹ سے قبل برائن لارا کرکٹ اکیڈمی میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ قومی اسکواڈ مکمل اعتماد کے ساتھ میدان میں اترے گا۔
بابر اعظم کا کہنا تھا کہ ٹیم گزشتہ تقریباً دو ماہ سے اس سیریز اور آئندہ بین الاقوامی مصروفیات کی تیاری کر رہی ہے جبکہ کھلاڑیوں نے فٹنس اور مہارت میں بہت محنت کی ہے۔
انہوں نے دوبارہ ٹیسٹ کپتان مقرر کیے جانے پر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اس ذمہ داری کا کوئی دباؤ نہیں کیونکہ گزشتہ دورِ قیادت سے حاصل ہونے والے تجربات اس مرتبہ ٹیم کے لیے فائدہ مند ثابت ہوں گے۔
بابر اعظم کے مطابق قومی ٹیم میں نوجوان اور تجربہ کار کھلاڑیوں کا بہترین امتزاج موجود ہے جس سے کامیابی کی امیدیں روشن ہیں۔
قومی کپتان نے انجری کے باعث سیریز سے باہر ہونے والے نوجوان اوپنر عبداللہ فضل کی جلد صحت یابی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ وہ باصلاحیت اور پراعتماد بیٹر ہیں جنہوں نے اپنے پہلے ہی ٹیسٹ سیریز میں عمدہ کھیل پیش کیا۔
پچ کے متعلق بابر اعظم کا کہنا تھا کہ حالیہ بارشوں کے باعث وکٹ تیز گیند بازوں کے لیے زیادہ سازگار دکھائی دے رہی ہے اس لیے میچ میں فاسٹ بولرز اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔