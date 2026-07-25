وفاقی ڈسپنسری کو اپگریڈ کر کے جدید سیکنڈری کیئر ہسپتال بنانے کا سنگ بنیاد

سید مصطفیٰ کمال نے کہا کہ یہ 30 بیڈ کا اسپتال بننے جا رہا ہے جس میں ایمرجنسی سمیت تمام سہولیات موجود ہوں گی

اسٹاف رپورٹر July 25, 2026
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وفاقی وزیر صحت سید مصطفیٰ کمال نے ایف سی ایریا لیاقت آباد  میں وفاقی ڈسپنسری کو اپ گریڈ کر کے جدید سیکنڈری کیئر ہسپتال بنانے کے منصوبے "فیڈرل کمیونٹی ہیلتھ اینڈ پریونشن سروس سینٹر" کا سنگ بنیاد رکھ دیا۔

سنگ بنیاد کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وفاقی وزیر صحت نے کہا کہ بڑے اسپتالوں میں لوگوں کا اژدہام ہے۔ ان لوگوں کے پاس پرائمری کیئر سینٹر نہیں ہے اس لیے وہ مجبوراً بڑے اسپتالوں میں جاتے ہیں۔ اس اسپتال کی تکمیل سے لوگوں کو دور جانا نہیں پڑے گا۔

سید مصطفیٰ کمال نے کہا کہ یہ 30 بیڈ کا اسپتال بننے جا رہا ہے جس میں ایمرجنسی سمیت تمام سہولیات موجود ہوں گی۔ پہلے سول، جناح اور عباسی جانا پڑتا تھا اب نہیں جائیں گے۔وفاقی وزیر نے اعلان کیا کہ کراچی میں اس طرح کے چار اسپتال بنائے جا رہے ہیں۔ ہم ہر ہفتے ایک اسپتال کا افتتاح کریں گے۔ دن رات کام کریں گے اور چار مہینے میں افتتاح کریں گے۔

انہوں نے بتایا کہ اس منصوبے کا ٹوٹل 20 کروڑ روپے کا بجٹ ہے۔ کنٹریکٹر نے چھ مہینے کا وقت دیا ہے لیکن میں چاہتا ہوں یہ کام چار مہینے میں مکمل ہو جائے۔ میں ہر ہفتے اس منصوبے کا وزٹ کروں گا اور کسی بھی کوتاہی کو برداشت نہیں کروں گا۔

سید مصطفیٰ کمال نے کہا کہ ہم نے پاکستان میں چھ منصوبوں کو منظور کروایا ہے۔ کراچی میں چار ڈسپنسریوں کو سیکنڈری کیئر اسپتال بنایا جا رہا ہے۔
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