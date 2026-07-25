عثمان طارق دوبارہ ٹرنباگو نائٹ رائیڈرز کی نمائندگی کریں گے

گیانا ایمیزون واریئرز نے لیگ اسپنر عمران طاہر اور نیوزی لینڈ کے آل راؤنڈر گلین فلپس کو اسکواڈ کا حصہ بنالیا ہے

اسپورٹس ڈیسک July 25, 2026
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پاکستان کے مِسٹری اسپنر عثمان طارق کو 2026 کیریبین پریمیئر لیگ (سی پی ایل) کے لیے ایک بار پھر ٹرنباگو نائٹ رائیڈرز نے اپنے اسکواڈ میں شامل کرلیا ہے۔

عثمان طارق نے گزشتہ سیزن میں ٹیم کو ٹائٹل جتوانے میں اہم کردار ادا کیا تھا جس کے بعد فرنچائز نے ان پر دوبارہ اعتماد کا اظہار کیا ہے۔

تاہم وہ اس وقت دی ہنڈریڈ میں برمنگھم فینکس کی نمائندگی کر رہے ہیں اس لیے ان کی تمام میچز میں دستیابی واضح نہیں ہے۔

دوسری جانب رنر اپ گیانا ایمیزون واریئرز نے جنوبی افریقا کے تجربہ کار لیگ اسپنر عمران طاہر اور نیوزی لینڈ کے آل راؤنڈر گلین فلپس کو اسکواڈ کا حصہ بنالیا ہے۔

فلپس انجری سے صحت یاب ہونے کے بعد سی پی ایل میں واپسی کریں گے۔

ادھر سینٹ کٹس اینڈ نیوس پیٹریاٹس نے پاکستانی فاسٹ بولر نسیم شاہ کو منتخب کیا ہے جہاں ان کا مقابلہ جمیکا کنگزمین کے اسکواڈ میں شامل ان کے بھائی حنین شاہ سے بھی ہو سکتا ہے۔
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