سچن ٹنڈولکر سمیت کئی کھلاڑی بھارتی طلبہ کے احتجاج کی حمایت میں سامنے آگئے

بھارت میں طلبہ کے احتجاج کے معاملے پر کھیلوں کی دنیا کی کئی معروف شخصیات نے بھی آواز بلند کر دی ہے۔
سابق کرکٹر سچن ٹنڈولکر، یووراج سنگھ، شیکھر دھون، محمد کیف، اولمپک گولڈ میڈلسٹ ابھیشنو بندرا، میرا بائی چانو، وینیش پھوگاٹ اور منو بھاکر نے تعلیمی نظام میں شفافیت، احتساب اور مؤثر اصلاحات کا مطالبہ کیا ہے۔
سچن ٹنڈولکر نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر اپنے مرحوم والد کی نصیحت کا حوالہ دیتے ہوئے لکھا کہ ناکامی قابل قبول ہے لیکن دھوکا دہی ہرگز نہیں اس لیے کامیابی کے لیے شارٹ کٹ اختیار نہیں کرنا چاہیے۔
انہوں نے کہا کہ اگر طلبہ کو لگتا ہے کہ ان کی محنت کا صلہ نہیں ملا تو یہ تشویش بجا ہے اس لیے معاشرے کے تمام طبقات کو ایسا نظام تشکیل دینا چاہیے جہاں دیانت داری اور میرٹ کو ترجیح دی جائے۔
اولمپک چیمپئن ابھیشنو بندرا نے بھی اس مؤقف کی حمایت کرتے ہوئے زور دیا کہ تعلیم کو سیاسی مفادات سے بالاتر رکھا جانا چاہیے۔