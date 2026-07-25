انسان نے جب سے ایک دوسرے تک اپنی بات جلد اور آسان طریقے سے پہنچانے کا خواب دیکھا، تب سے نت نئی ایجادات سامنے آتی رہیں۔ انھی حیرت انگیز ایجادات میں سے ایک ریڈیو بھی ہے، جس نے دنیا بھر میں اطلاعات، تعلیم، تفریح اور شعور کی روشنی پھیلانے میں بے مثال کردار ادا کیا۔
ایک وقت تھا جب ہر گھر میں ریڈیو موجود ہوتا تھا۔ لوگ صبح کی شروعات خبروں سے کرتے، دن میں مختلف پروگرام سنتے اور رات کو ڈرامے، موسیقی اور حالات حاضرہ سے لطف اندوز ہوتے تھے۔ آج جدید ٹیکنالوجی کے دور میں بھی ریڈیو اپنی اہمیت برقرار رکھے ہوئے ہے اور کروڑوں افراد کی زندگی کا حصہ ہے۔
ریڈیو کی ایجاد کا سفر کئی سائنس دانوں کی مسلسل محنت کا نتیجہ ہے۔ انیسویں صدی کے آخر میں جرمن سائنس دان ہائنرش ہرٹز نے پہلی بار ثابت کیا کہ برقی مقناطیسی لہریں فضا میں سفر کر سکتی ہیں۔ بعد ازاں اطالوی موجد گولیلمو مارکونی نے ان لہروں کو استعمال کرتے ہوئے بغیر تار کے پیغام بھیجنے کا کامیاب تجربہ کیا۔
1895ء میں مارکونی نے وائرلیس مواصلات کا کامیاب مظاہرہ کیا، جسے جدید ریڈیو کی بنیاد سمجھا جاتا ہے۔ اس عظیم کامیابی نے دنیا میں مواصلات کے ایک نئے دور کا آغاز کیا اور بعد میں ریڈیو نشریات عام لوگوں تک پہنچنے لگیں۔
ابتدائی دور میں ریڈیو صرف مختصر پیغامات بھیجنے کے لیے استعمال ہوتا تھا، لیکن جلد ہی اس کے ذریعے آواز اور موسیقی نشر کی جانے لگی۔ بیسویں صدی کے آغاز میں مختلف ممالک نے باقاعدہ ریڈیو اسٹیشن قائم کیے۔ لوگوں نے پہلی بار محسوس کیا کہ وہ اپنے گھروں میں بیٹھ کر دور دراز کی خبریں، تقاریر، موسیقی اور معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔
اس ایجاد نے دنیا کو ایک دوسرے کے قریب لا کھڑا کیا۔برصغیر میں ریڈیو نشریات کا آغاز برطانوی دور میں ہوا، جب کہ قیام پاکستان کے وقت 14 اگست 1947ء کو ریڈیو پاکستان نے اپنی باقاعدہ نشریات شروع کیں۔ قیامِ پاکستان کے دن سب سے پہلے آزادی کا اعلان بھی ریڈیو ہی کے ذریعے عوام تک پہنچا۔
اس تاریخی لمحے میں لاکھوں لوگوں نے ریڈیو پر آزادی کی خوشخبری سنی اور خوشی سے جھوم اٹھے۔ ابتدا میں لاہور، پشاور اور ڈھاکہ کے ریڈیو اسٹیشن فعال تھے، بعد میں کراچی، کوئٹہ، ملتان، حیدرآباد، فیصل آباد، بہاولپور، گلگت، مظفرآباد اور دیگر شہروں میں بھی ریڈیو اسٹیشن قائم کیے گئے۔
پاکستان میں ریڈیو نے قومی یکجہتی، تعلیم، ثقافت اور زبانوں کے فروغ میں اہم کردار ادا کیا۔ ریڈیو پاکستان سے اردو کے ساتھ ساتھ سندھی، پنجابی، پشتو، بلوچی، سرائیکی، براہوی، کشمیری، شینا، بلتی اور دیگر علاقائی زبانوں میں پروگرام نشر کیے جاتے رہے، جس سے ملک کی ثقافتی خوبصورتی اجاگر ہوئی۔
دیہی علاقوں میں رہنے والے کسانوں کو زراعت سے متعلق معلومات، طلبہ کو تعلیمی پروگرام، خواتین کو گھریلو رہنمائی، بچوں کو دلچسپ کہانیاں، نظمیں اور تربیتی پروگرام جب کہ نوجوانوں کو کھیلوں اور روزگار سے متعلق معلومات فراہم کی جاتی رہیں۔
1965 ء اور 1971ء کی جنگوں کے دوران ریڈیو پاکستان نے قوم کے حوصلے بلند رکھنے میں یادگار کردار ادا کیا۔ ملی نغمے، تازہ خبریں اور قومی پیغامات سن کر عوام اور افواجِ پاکستان کا جذبہ مزید مضبوط ہوا۔ قدرتی آفات، سیلاب، زلزلوں اور دیگر ہنگامی حالات میں بھی ریڈیو نے بروقت اطلاعات فراہم کرکے عوام کی رہنمائی کی۔
ایک زمانہ تھا جب شام ہوتے ہی پورا خاندان ریڈیو کے گرد جمع ہو جاتا تھا۔ بچے بچوں کے پروگرام سنتے، بزرگ خبریں اور مذہبی نشریات سنتے، خواتین گھریلو پروگراموں سے فایدہ اٹھاتیں اور نوجوان موسیقی، کھیلوں کی کمنٹری اور ڈراموں سے لطف اندوز ہوتے۔
ریڈیو ڈرامے اپنی بہترین اداکاری اور مضبوط مکالموں کی وجہ سے بے حد مقبول تھے۔ کرکٹ اور ہاکی کے مقابلوں کی براہِ راست کمنٹری سن کر ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے سامع خود میدان میں موجود ہو۔
آج اگرچہ ٹیلی ویژن، انٹرنیٹ، موبائل فون اور سوشل میڈیا نے ذرائع ابلاغ کی دنیا کو بدل دیا ہے، لیکن ریڈیو کی اہمیت ختم نہیں ہوئی۔ ایف ایم ریڈیو اسٹیشن آج بھی لاکھوں لوگ سنتے ہیں۔ گاڑی چلاتے ہوئے، سفر کے دوران، دفاتر میں کام کرتے ہوئے اور دیہی علاقوں میں لوگ آج بھی ریڈیو سے خبریں، موسم کی معلومات، ٹریفک اپ ڈیٹس، مذہبی پروگرام، موسیقی اور تفریح حاصل کرتے ہیں۔
انٹرنیٹ ریڈیو اور موبائل ایپلی کیشنز نے بھی ریڈیو کو نئی زندگی دی ہے، جس کی بدولت دنیا کے کسی بھی کونے سے ریڈیو نشریات سنی جا سکتی ہیں۔ ریڈیو کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ یہ سستا، آسان، تیز رفتار اور ہر جگہ قابلِ رسائی ذریعہ ابلاغ ہے۔
بجلی نہ ہونے کی صورت میں بھی بیٹری سے چلنے والا ریڈیو لوگوں تک معلومات پہنچا سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قدرتی آفات اور ہنگامی حالات میں آج بھی ریڈیو کو ایک قابلِ اعتماد ذریعہ سمجھا جاتا ہے۔ریڈیو صرف ایک مشین نہیں بلکہ ایک ایسی آواز ہے جس نے نسلوں کی یادوں کو اپنے اندر سمو رکھا ہے۔
اس نے لوگوں کو علم دیا، شعور دیا، قوم کو متحد کیا، ثقافت کو محفوظ رکھا اور خوشیوں کے بے شمار لمحے عطا کیے، اگرچہ زمانہ بدل چکا ہے، مگر ریڈیو کی اہمیت آج بھی اپنی جگہ قائم ہے۔ جدید ٹیکنالوجی کے ساتھ ہم آہنگ ہو کر ریڈیو نئی نسل تک بھی اپنی رسائی بڑھا رہا ہے اور یہ ثابت کر رہا ہے کہ اچھی آواز کبھی پرانی نہیں ہوتی۔